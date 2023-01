La franchise Donjons et Dragons fait encore parler d’elle, et partage cette fois une très bonne nouvelle à ses fans.

Décidément, Donjons et Dragons reviendra en force en 2023. Après un set LEGO, vainqueur d’un grand concours, et un film, Donjons et Dragons : l’Honneur des Voleurs, attendu pour le 31 mars prochain, c’est un tout nouveau projet qui fait parler de lui, sur petit écran cette fois.

Donjons et Dragons à l'assaut du petit écran

Malgré les récents licenciements un peu partout chez la maison mère de la franchise, Donjons et Dragons se porte bien et multiplie les projets. Aujourd’hui, on apprend d’ailleurs que c’est une série qui verra bientôt le jour, sous la tutelle de Paramount + à qui l’on doit déjà la série Halo.

L'entreprise a en effet commandé une mini-série de huit épisodes dont la production commencera bientôt.

Si l’on ne sait encore rien sur le pitch ni sur le casting, on apprend en revanche que les premiers jets du scénario sont écrits par Rawson Marshall Thurber, scénariste et réalisateur de talent à qui l’on doit notamment Red Notice, l’un des plus gros cartons de Netflix porté par le trio gagnant Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne Johnson. C'est donc plutôt prometteur sur le papier.

Pour l’heure, la série Donjons et Dragons n’en est qu’à ses balbutiements et devrait nous en apprendre davantage un peu plus tard.

Après Halo, Paramount mise donc de nouveau sur l'adaptation d’une célèbre franchise geek, notamment connue pour ses jeux de rôle papier et ses jeux vidéo. Plus globalement, les licences vidéoludiques ont le vent en poupe en ce moment, surtout chez les géants de la VOD. Netflix a déjà fait de nombreuses séries, animé ou en live action et continuera d'ailleurs The Witcher qui aura bientôt le droit à une saison 3 et 4 (voire plus encore), même sans Henry Cavill. HBO Max, quant à lui, nous sortira bientôt sa série The Last of Us, dont les premiers retours sont déjà excellents, tandis qu'Amazon prépare une série God of War qui est en production depuis le mois de mars et dont le tournage ne devrait plus trop tarder, si tout va bien.