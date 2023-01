La série The Witcher est en eaux troubles. Depuis l’annonce du départ de Henry Cavill, suivi du désastre du spin-off L'héritage du sang, la confiance entre le géant du streaming et les fans semble brisée. Au fil des épisodes et des saisons, les showrunners ont pris de plus en plus de liberté quant au matériau d’origine. Ce serait d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles l’acteur a pris sa retraite anticipée de Sorceleur. Netflix a démenti les rumeurs lancées par d’anciens employés et tient à rassurer les spectateurs sur cette troisième et dernière saison pour Cavill. Les créateurs sont formels, ils vont corriger ce qui est considéré par beaucoup comme un vilain défaut.

La saison 3 de la série The Witcher plus fidèle aux livres ?

La saison 3 de The Witcher sera-t-elle réellement un véritable baroud d’honneur à Henry Cavill ? Depuis l’annonce du départ de celui qui a prêté ses traits à Geralt de Riv, Netflix tente de rassurer les fans comme il peut. La plateforme a promis un final qui ferait honneur à celui qui a interprété le Loup Blanc pendant trois saisons, et qui faciliterait la transition avec son successeur Liam Hemsworth. Beaucoup espéraient par ailleurs que du multivers s’invite aux festivités. Une théorie qui a depuis été démentie. Les lecteurs assidus de l'œuvre de Sapkowski craignent le pire. Et si la série The Witcher prenait encore plus de libertés ? La créatrice se veut rassurante. Au micro d’Entertainment Weekly, Lauren Schmidt Hissrich promet que la saison 3 va être plus fidèle aux livres.

Pour moi, ce qui est si intéressant avec la saison 3 de The Witcher, c’est que c’est l’adaptation individuelle des livres la plus fidèle que l’on ait faite à ce jour. Évidemment, on ne peut pas adapter toutes les pages, mais Le Temps du mépris nous a vraiment plein d’événements importants, de points d’intrigue, de moments déterminants pour les personnages et de grandes révélations sur le grand méchant de l’histoire. Il y a tellement de choses à faire que nous avons pu nous en tenir très étroitement aux livres.

Cette troisième saison devrait donc rectifier le tir sur ce point qui a particulièrement déplu aux nombreux fans de l'œuvre. Les spectateurs pourront découvrir les dernières aventures de Henry Cavill en tant que Geralt de Riv d’ici l’été 2023. Il se pourrait cependant que Netflix surfe sur la popularité de l’acteur en coupant la saison 3 de The Witcher en deux parties, comme ça a par exemple été le cas pour Stranger Things et quelques autres productions de la plateforme.