Disney+ met le paquet cette semaine avec trois films, dont une nouveauté, et surtout, pas mal de nouvelles séries pour les petits et les grands. Dont l'adaptation américaine d'une série bien de chez nous.

On entame la seconde moitié du mois de janvier (oui, déjà) et les plateformes SVOD comme Disney+, Netflix, Prime Video et Max, font encore le plein de nouveautés. Cette semaine sur Disney+ d’ailleurs, il y aura de quoi faire. Après un début de mois timide, le service ajoute trois films, dont un original, et près de cinq séries. Il y aura de quoi faire pour les prochains jours.

Tous les films Disney+ de la semaine du 20 au 26 janvier 2025

Cette semaine, Disney+ propose deux films de la série Paddington pour ravir la famille. Le petit ourson en manteau jaune nous présentera deux de ses dernières aventures. Le troisième film disponible sera quant à lui beaucoup plus sombre et étrange. Il s’agit de Nightbitch, une grosse nouveauté un zest horrifique qui suit le quotidien d’une mère de famille en plein burn-out qui commence peu à peu à s’isoler et à avoir un comportement rappelant celui… d’un chien. Un film Disney+ qui s’annonce très curieux, porté par une Amy Adams (Man of Steel) que l’on n’a clairement pas l’habitude de voir dans ce genre d’exercice.

24/01 Paddington 1 - film familial Paddington 2 - film familial Nightbitch - comédie horrifique



Toutes les séries de la semaine du 20 au 26 janvier 2025

Enfin, pour les séries Disney+ redouble de générosité avec cinq nouveautés ajoutées à son catalogue. De l’animation pour les petits et grands enfants, mais également deux séries comiques, Whiskey of the Rocks, une série suédoise qui se passe en pleine Guerre Froide, et Garde Partagée qui revient sur les turbulences rencontrées par les couples séparées. Enfin, c’est High Potential qui fermera la marche des séries à surveiller cette semaine sur Disney+. Là il s'agit ni plus ni moins que la version américaine de la série française HPI portée normalement par Audrey Fleurot. On y retrouve une policière extravertie et qui ne mâche pas ses mots, mais qui excelle dans tout ce qu’elle fait… presque tout.