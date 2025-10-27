Le mois d'Octobre 2025 touche à sa fin, et voici donc une partie du programme connu de la semaine chez Disney+, avec d'énormes film et séries attendus.

En attendant de savoir exactement ce que prévoit Disney+ pour le mois de novembre 2025, on a déjà une petite idée de ce qui arrive sur la plateforme SVOD aux grandes oreilles ce weekend. Elle clôture en tout cas le mois avec un programme plutôt complet niveau séries, et très léger côté films. Après Netflix et Prime Video, voyons donc les sorties de la semaine chez Disney plus en détail.

La seule sortie film de la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025 sur Disney +

Après un mois d'octobre plutôt garni niveau films, avec notamment Les Dents de la Mer, La Planète des Singes - le Nouveau Royaume et Kaamelott Premier Volet, les cinéphiles n'auront ainsi qu'un nouveau long-métrage à se mettre sous la dent cette semaine sur Disney+, mais qui vaut le détour. Il s'agira en effet d'un biopic baptisé Un Parfait Inconnu, sorti en 2024, centré sur le légendaire chanteur américain Bob Dylan.

Plus précisément, ce biopic à venir sur Disney+ le 30 octobre 2025 va traiter de la période 1961-1966, soit les débuts de sa carrière. Pour l'incarner sur le grand écran, c'est Timothée Chalamet (Dune) qu'on retrouve au micro. On peut autrement compter sur un très joli casting, avec notamment Elle Fanning (Maléfique) dans le rôle de Sylvie Russo, ou encore Edward Norton (Fight Club) dans la peau de Pete Seeger.

30/10 : Un parfait inconnu - biopic

:

Les sorties séries de la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025

Place ensuite au programme séries de la semaine sur Disney+, avec cette fois nettement plus de choix. Tout d'abord, le 28 octobre 2025 marquera le dernier épisode de la saison 5 de Only Murders in the Building, série policière avec Selena Gomez et sa bande.

Le lendemain, le 29 octobre 2025, on a droit à pas moins de trois nouvelles séries, toutes particulièrement surveillées par leurs publics respectifs. Tout d'abord, ce jour marque sur Disney+ le lancement du volume 3 de Star Wars Visions, la célèbre série d'animation anthologique où des studios japonais donnent leur... vision de la célèbre galaxie lointaine, très lointaine. Arrive ensuite Disney Twisted-Wonderland, un anime qui réinvente les méchants de la marque aux grandes oreilles au cœur d'une académie arcanique, et plus précisément l'arc Heartslabyul. On a ensuite et Top Guns : La Nouvelle Génération, une série documentaire sur les fameux pilotes de chasse de l'U.S. Navy.

Enfin, avant une annonce plus officielle du programme du mois à venir par Disney+, on a la confirmation d'une première série à venir le 2 novembre 2025 sur la plateforme : Traveling with Snow Man, une série documentaire suivant le voyage d'un groupe de musique japonais.