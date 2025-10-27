Il est temps de découvrir la dernière semaine du mois d’octobre 2025 sur Prime Video, avec des nouveautés peu nombreuses, il faut bien l’admettre, mais tout de même un film attendu.

C’est la dernière semaine d’octobre, et les sorties sont nombreuses entre Netflix et Prime Video. Justement, du côté de la plateforme d’Amazon, on retrouve de nouveaux films et plusieurs jolies séries. De quoi changer un peu d’air à l’approche d’Halloween, même si la plateforme ne semble pas miser spécifiquement sur cette thématique.

Les films de la semaine du 27 octobre au 2 novembre sur Prime Video

Le 29 octobre, Prime Video mettra en ligne Hedda, la nouvelle adaptation de la pièce culte Hedda Gabler signée Nia DaCosta (The Marvels). Le film transporte l’histoire dans l’Angleterre des années 1950, où Tessa Thompson incarne une femme prisonnière de son mariage et de ses ambitions étouffées. Ce long-métrage revisite le classique d’Henrik Ibsen avec une approche moderne. Un drame psychologique, porté par une jolie mise en scène et une performance déjà saluée de son actrice principale.

Le lendemain, le 30 octobre, place à Broke, un western contemporain signé Carlyle Eubank. Le film suit True Brandywine, un ancien champion de rodéo en fin de parcours, perdu dans une tempête de neige alors qu’il tente de retrouver un sens à sa vie. Un récit fort, sur la fin des illusions et la survie, qui s’annonce comme l’une des belles découvertes du mois sur Prime Video.

29/10 Hedda (Film original)

30/10 Broke



Les sorties de la semaine en série

Le 29 octobre, Prime Video accueille la saison 2 de Hazbin Hotel, la série animée déjantée créée par Vivienne Medrano. Cette comédie musicale pour adultes suit toujours Charlie Morningstar, la princesse de l’Enfer, qui tente de réhabiliter les âmes damnées dans son hôtel du salut. Portée par son univers haut en couleur et ses chansons, la série revient avec une ambition encore plus grande.

Cette deuxième saison comptera huit épisodes, dont deux diffusés dès le jour de lancement. L’intrigue reprendra là où la première s’était arrêtée, l’hôtel connaît désormais un certain succès, mais tous les pensionnaires ne semblent pas prêts à changer. Entre drames infernaux, romances explosives et numéros musicaux spectaculaires, Hazbin Hotel promet un retour sympa, pile à temps pour pimenter la fin du mois d’octobre.

Source : Prime Video