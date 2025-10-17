Il arrive à point sur Disney+ ! La plateforme de SVOD accueille un film iconique pour tout un tas de Français, et ce, pile au bon moment pour découvrir la suite.

Les plateformes de SVOD essaient généralement de coller à l'actualité pour leurs nouveautés. C'est pourquoi bon nombre d'entre elles, à l'instar de Netflix, Prime Video ou encore HBO Max, ont commencé à faire le plein pour Halloween. De son côté, Disney+ s'aligne plutôt sur une sortie ciné hyper attendue en ajoutant dès aujourd'hui à son catalogue le premier volet cinématographique adapté d'une série culte en France.

Un film déjà culte pour les Français maintenant dispo sur Disney+

Depuis un moment déjà, Disney+ s'est associé avec plusieurs groupes français pour proposer des films et séries en exclusivités. C'est comme cela qu'elle propose les productions TF1, telles que HPI ou Montmartre, dès leur sortie dans son catalogue. La plateforme s'est également rapprochée de SND et plus globalement du groupe M6. C'est pourquoi, après la diffusion du film Kaamelott Premier Volet sur la chaîne télévisée cette semaine, elle peut le proposer dès aujourd'hui à ses abonnés.

Retrouvez la suite des aventures des chevaliers de la Table ronge façon Alexandre Astier dans leur version grand format. Sorti en 2021, le premier film Kaamelott marque le grand retour du Roi Arthur au royaume de Logres, alors que Lancelot, à qui l'héritier Pendragon a cédé le pouvoir, sème la terreur sur le territoire. La résistance est déjà prête pour rebâtir un empire qu'il va falloir reconquérir. Karadoc, Perceval, la Dame du Lac et évidemment Guenièvre, tous vont prêter main forte à leur souverain enfin prêt à se battre.

Entièrement scénarisé et réalisé par Alexandre Astier, Kaamelott relève le défi d'entamer la conclusion de la série française culte sur grand écran. Premier film de ce qui sera une trilogie, le premier volet est à présent disponible sur Disney+. À moins d'une semaine de la sortie au cinéma de la première partie du Deuxième Volet, c'est le moment ou jamais de vous offrir une session de rattrapage pour être à jour d'ici au 22 octobre.