Vous êtes perdus dans les nouveautés Disney+ ? On vous présente les nouveaux films, séries et documentaires qui rallient le catalogue du 8 au 14 avril 2024.

Comme la plupart du temps, on met fin à ces récapitulatifs des nouveautés SVOD de la semaine en cours avec les prochains ajouts Disney+. Et la plateforme de la firme aux grandes oreilles remonte la pente ce mois-ci avec le très attendu épisode final de la série qui cartonne, Shogun, pour le 23 avril. Mais avant ce gros temps fort, on balaye ensemble les sorties pour cette semaine 15 avec une énorme production Marvel.

Les films Disney+ du 8 au 14 avril 2024 (S15)

Après avoir amusé les abonnés avec Free Guy, Disney+ est sur le point d'actualiser son répertoire de films avec Black Panther Wakanda Forever. Grâce à un changement dans la chronologie des médias, la suite du long-métrage Marvel est enfin autorisée à rejoindre la plateforme de streaming vidéo. Malgré un hommage jugé réussi à l'acteur Chadwick Boseman, décédé en 2020, Black Panther 2 n'a pas convaincu tout le monde. C'est bien au-dessus de certaines des dernières productions du MCU pour beaucoup, mais il est très loin d'être exempt de défauts. La durée, estimée comme trop longue, a par exemple joué en sa défaveur.

Dans les films Disney+ du 8 au 14 avril 2024, on a aussi une exclu originale Disney+, The Greatest Hits. Une comédie dramatique avec Lucy Boynton et le futur Superman, David Corenswet. « Harriet réalise que certaines chansons peuvent littéralement la ramener dans le passé ! Alors qu'elle revit d’agréables souvenirs romantiques en compagnie de son ex petit ami, son voyage dans le temps se retrouve bientôt concurrencé par un amour qui ne demande qu’à naître dans le présent. À travers cette connexion hypnotique entre musique et mémoire, elle se demande - quand bien même c’est impossible - si elle changerait ce passé... » Ce sera disponible, comme Black Panther Wakanda Forever, le 12 avril 2024.

12/04 Black Panther: Wakanda Forever The Greatest Hits



Les séries Disney+ du 8 au 14 avril 2024 (S15)

Blood Free ne vous évoque rien ? C'est normal, car à l'image de The Greatest Hits, il s'agit d'un nouveau programme 100% inédit et exclusif à Disney+. Une série sud-coréenne avec Ju Ji-hoon (Kingdom), Han Hyo-joo (Cold Eyes) et Lee Hee-joon (Badland Hunters).

On suit la patronne de l'entreprise Blood Free (BF), Yun Jayu, qui fabrique et assure de la vente de viande végétale. Mais sa société qui rencontre un succès mondial va rapidement attirer la jalousie et mettre en danger la jeune femme. « Par mesure de sécurité, BF engage Woo Chaewoon, un ancien officier, pour la protéger. De façon assez suspecte, Chaewoon fait tout ce dont Jayu a besoin avec un timing parfait. Est-il vraiment un simple garde du corps ? Les secrets et les soupçons se multiplient au sein de BF ». Ça sort le 10 avril sur Disney+. Une série qui sera diffusée aux côtés de l'épisode 49 de la saison 3 de Blue.

10/04 Blood Free

14/04 Blue - saison 3 épisode 49



Les documentaires du 8 au 14 avril 2024 (S15)

Comme ses concurrents, Disney+ a un documentaire pour ses sorties du 8 au 14 avril 2024. Il s'agit de la série-doc Nation Geography « Retour sur les berges du Nil » avec l'explorateur Sir Ranulph Fiennes et son cousin Joseph Fiennes. Un reportage divisée en trois parties, d'environ 45 minutes chacune, qui nous montre leur expédition unique en Egypte au cours de laquelle ils iront jusqu'à passer une nuit à l'intérieur de la pyramide de Gizeh.

10/04 Retour sur les berges du Nil