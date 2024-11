Après une première saison excellente en de nombreux points sortie en 2021, l'attente autour de la saison 2 d'Arcane diffusée en exclusivité sur Netflix est colossale. La longue incubation de trois ans pour la suite de la série touche à son terme. Au travers de trois Actes, dont le premier arrivera sur la plateforme SVOD le 9 novembre, nous pourrons enfin découvrir ce que le talentueux studio français Fortiche nous a concocté. Si l'on en croit les premiers retours, il serait bien question d'une véritable bombe, dans tous les sens du terme.

Arcane Saison 2 s'annonce comme une véritable bombe

Alors que les abonnés Netflix pourront découvrir les trois premiers épisodes d'Arcane Saison 2 dans quatre petits jours, d'autres ont déjà pu les visionner en avant-première. Leurs premiers retours sont visiblement unanimes : le studio Fortiche et les scénaristes se seraient totalement surpassés pour la suite de la série centrée sur Piltover/Zaun dans l'univers de League of Legends.

Les premières critiques saluent en effet de manière proprement dithyrambique la saison 2 d'Arcane sur absolument tous les points. Qu'il s'agisse de l'histoire, de la mise en scène, de la direction artistique ou encore du doublage des différents protagonistes, il s'agirait d'un véritable sans-faute. Beaucoup saluent particulièrement les poignantes performances des interprètes originales du trio principal : Ella Purnel (qui a aussi brillé dans la série Fallout) pour Jinx, Hailee Steinfeld pour Vi et enfin Elsa Davoine pour Caitlyn.

Ces premiers retours laissent en tout cas présager que la longue attente autour de la saison 2 d'Arcane en valait visiblement largement la peine. À noter cependant que ces critiques précoces s'intéressent seulement aux trois premiers épisodes de l'Acte I. Si ceux-ci mettent a priori déjà la barre très haut, on ne peut que trépigner d'excitation quant à ce que nous réservent les deux derniers Actes d'Arcane Saison 2 (malgré de potentiels dénouements tragiques que Game of Thrones n'aurait certainement pas renié...). Ceux-ci seront pour rappel respectivement diffusés sur Netflix les 16 et 23 novembre. Vi-vement !

Sources : Katcy Stephan ; Tessa Smith ; Tyler Disney sur X.com