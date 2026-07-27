Découvrez toutes les sorties de la semaine sur Prime Video, le service de streaming de films et séries propulsé par Amazon. L'été a encore quelques surprises pour vous.

Prime Video vous réserve plusieurs nouveautés cette semaine dans son catalogue de SVOD. Grâce à ses exclusivités, comme le film La Bouche du Diable, le service d'Amazon compte bien sortir son épingle du jeu face à Netflix, Disney+ et consorts. Cependant, la moisson de nouveaux programmes est assez légère en cette fin de juillet 2026. Nous vous dressons le line-up complet des sorties, alors sortez votre agenda pour ne rien manquer.

Deux films à découvrir cette semaine sur Prime Video

Le mois de juillet fait la part belle aux films dans le service d'Amazon. Dès mercredi, nous découvrirons notamment La Bouche du Diable, une exclusivité Prime Video de saison. Et pour cause, il s'agit d'un thriller suivant un groupe d'amis qui se trouve pris au piège par une bande de requins pendant leurs vacances au Mexique. On dirait bien que la plateforme de la SVOD veut tenter de rivaliser avec un certain film estampillé du N rouge qui a cartonné au printemps dernier.

Autre nouveauté de la semaine sur Prime Video, Les Spécialistes (In the Grey) est un autre thriller davantage porté sur l'action. Ce film de Guy Ritchie (Sherlock Holmes) rassemble Jake Gyllenhaal, Henry Cavill et Eiza Gonzalez pour une histoire de pactole à récupérer auprès d'une bande de criminels. Là encore, c'est le combo parfait pour l'été. Alors ne loupez pas la date de sortie :

29 JUILLET : La Bouche du Diable – thriller sanglant avec des requins voraces.

31 JUILLET : Les Spécialistes – thriller d'action de Guy Ritchie.



Pas de nouvelle série en streaming cette semaine chez Amazon

La fin du mois de juillet est plutôt calme sur Prime Video. La plateforme de SVOD se prépare plutôt pour le mois d'août, qui a déjà révélé plusieurs de ses nouveautés. On sait notamment que nous pourrons compter sur le retour de la série Reacher, pour une saison 4 toujours portée par l'acteur Alan Ritchson. On est aussi curieux de découvrir Sterling Point dès la semaine prochaine. Ce drame adolescent conduira des jumeaux sur une île héritée de leur grand-père. D'autres programmes inédits seront également au rendez-vous. Le service de streaming d'Amazon devrait révéler son calendrier complet ce week-end.