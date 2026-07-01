Prime Video prépare le retour d'une de ses plus grosses séries qui a déjà cumulé des millions de vues. A l'occasion de la nouvelle saison, la plateforme a même prévu une surprise.

Prime Video vient d'annoncer que la saison 4 de Reacher arrivera enfin sur la plateforme dès le mois d'août 2026 et comprendra 8 épisodes qui seront diffusés d'une manière particulière cette fois. La série principale va en effet faire le pont avec Neagley, un tout nouveau spin-off à venir en septembre.

La saison 4 de Reacher arrive sur Prime Video cet été

Pour le grand retour de sa série phare, Prime Video a mis les petits plats dans les grands.

La saison 4 de Reacher sera ainsi diffusée à partir du 12 août 2026 sur la plateforme et comprendra près de 8 épisodes. Trois épisodes seront disponibles au lancement puis la diffusion prendra un rythme hebdomadaire jusqu'au 16 septembre 2026. Le grand final passera ainsi le relais directement au spin-off Neagley qui sortira le même jour.

Alan Ritchson reprendra évidemment son rôle de Jack Reacher, et il sera accompagné de nouvelles têtes comme Chris Marquette (Barry), Kevin Weisman (Scorpion) ou encore Marc Blucas (Ma vie avec les Walter Boys) ou encore Kathleen Robertson (The Expanse, aussi disponible sur Prime Video) pour ne citer qu'eux.

Date de sortie des épisodes de Reacher saison 4 sur Prime Video

Épisodes 1 à 3 : 12 août 2026

Épisode 4 : 19 août 2026

5ème épisode : 26 août 2026

Épisode 6 : 2 septembre 2026

Épisode 7 : 9 septembre 2026

Final : 16 septembre 2026

De quoi parlera la saison 4 ?

Reacher est une série à succès qui cartonne à chaque fois. Chacune des trois saisons a cumulé des millions de vues en seulement quelques semaines. Toutes sont adaptées de la célèbre série de romans de la saga littéraire Jack Reacher de Lee Child. La saison 4 va d'ailleurs adapter le treizième livre : Elle savait… (ou Gone Tomorrow). Reacher va se retrouver embarqué une nouvelle fois dans un vaste complot après avoir été témoin du suicide d'une femme dans le métro. On ne sait pas encore comment la série adaptera cette intrigue ou si des libertés seront prises comme c'est souvent le cas. Quoi qu'il en soit, la fin de la série nous mènera directement à Neagley, le spin-off qui sortira immédiatement après le final sur Prime Video.

Reacher (Alan Richtson) et Neagley (Maria Sten) ©Amazon

Une date de sortie pour Neagley, le spin-off très attendu de Reacher

La plateforme d'Amazon a très bien joué son coup puisque le grand final de Reacher débouchera directement sur l'arrivée de Neagley, son spin-off qui sortira lui aussi le 16 septembre 2026. L'intégralité des 8 épisodes de la série sera disponible d'un seul coup. Cette série se concentrera sur Frances Neagley, incarnée par Maria Sten. Un personnage bien connu des fans de la série Prime Video qui sera ici au centre de toute l'attention cette fois. Neagley va en effet tenter de résoudre le mystère entourant la mort suspecte d'un de ses amis proches. Une enquête qui poussera la jeune femme dans ses derniers retranchements et va rapidement la plonger dans quelque chose de bien plus vaste et dangereux qu'un simple accident.

Date de sortie des épisodes de Neagley sur Prime Video

Tous les épisodes : le 16 septembre 2026