Entre la sortie d’Enola Holmes, l’arrivée de TF1+ dans son service ou encore le lancement du reboot de la Petite Maison dans la Prairie, Netflix aura assurément mis le paquet pour le mois de juillet 2026. Mais comme en chaque fin de mois, la cadence ralentit drastiquement avant l’arrivée des nouveautés d’août 2026, qui n’ont toujours pas été dévoilées dans leur intégralité. En attendant que la branche française communique l’ensemble des programmes à venir, voici toutes les sorties de la semaine confirmées pour Netflix.

Tous les films de la semaine du 27 juillet au 2 août 2026

Pour l’heure, la plateforme n’a ainsi confirmé qu’un seul film pour cette semaine. Place donc à Alors on Danse, comédie française réalisée par Michèle Laroque et adaptée du film britannique à succès, Finding Your Feet. On y suit Sandra, une femme dont la vie va basculer le jour où elle découvre l’infidélité de son mari. Hébergée par sa sœur, elle retrouve peu à peu le goût de vivre grâce à un groupe de danse amateur. Michèle Laroque partage donc l’affiche de ce seul film Netflix cette semaine avec plusieurs grands noms du cinéma français, comme Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte ou encore Patrick Timsit. Une comédie légère à découvrir dès le 1er août 2026 sur Netflix. Rappelons cependant que d’autres films, encore non annoncés, devraient être déployés ce weekend, comme le veut la tradition en chaque début de mois.

01/08 Alors on danse



Toutes les séries Netflix de la semaine du 27 juillet au 2 août 2026

Changement d’ambiance radical côté séries, avec seulement deux programmes confirmés sur la plateforme cette semaine. D’un côté, L'Attentat du vol Pan Am 103, série basée sur des faits réels qui retrace la plus grande enquête criminelle de l’histoire de la police écossaise, menée après l’explosion du vol du même nom, qui a fait 270 morts. A travers les témoignages de ceux qui l’ont vécu, la série Netflix raconte le combat des familles pour obtenir justice après l’un des attentats terroristes les plus meurtriers commis sur le sol britannique. Il sera toujours question d’avion avec la seconde série de la semaine, mais dans un registre bien plus léger. Gate 24: The Border est un drama japonais léger suivant une douanière excentrique et un peu maladroite qui intègre une unité frontalière chargée de protéger le Japon. Voici le programme de la semaine côté séries sur Netflix, qui pourrait donc s’étoffer entre-temps :

30/07 L'Attentat du vol Pan Am 103



02/08 Gate 24: The Border – Drama japonais

