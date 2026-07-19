Alors que la seconde partie du programme Prime Video de juillet 2026 approche, avec notamment les films La Bouche du Diable et In the Grey, son programme série a toutefois atteint son terme cette semaine. Qu'à cela ne tienne, voyons ce que la plateforme SVOD d'Amazon a prévu pour août 2026, avec déjà plusieurs films et séries à découvrir. À noter que le planning listé ci-dessous provient d'Amazon UK, et que le programme français pourrait ne pas être identique, même si c'est généralement bien le cas. Voyons tout cela en détail.

Les sorties films Prime Video confirmées pour août 2026

Côté films, Prime Video nous réserverait donc trois nouvelles sorties d'ores et déjà confirmées pour août 2026. Et le coup d'envoi sera d'ailleurs lancé dès le 1er août avec Titanic Sinks Tonight (via MGM+), qui est un récit minute par minute du tragique naufrage du Titanic à travers des témoignages de survivants. Rendez-vous ensuite le 20 août 2026 avec Novak Djokovic: Le Loup en Hiver, un documentaire sur la carrière du célèbre tennisman.

Enfin, c'est le 26 août qu'arrive le dernier film confirmée du mois prochain sur Prime Video avec The Last Sunrise, qui raconte l'histoire d'une étudiante atteinte d'une maladie chronique qui part en Espagne et tombe amoureuse, tandis que des secrets de famille refont surface.

1er août 2026 Titanic Sinks Tonight (via MGM+)

20 août 2026 Novak Djokovic : Le Loup en Hiver

26 août 2026 The Last Sunrise



Les sorties séries confirmées pour août 2026

Passons ensuite au planning des séries confirmées comme arrivant sur Prime Video en août 2026, avec là encore un programme déjà plutôt bien achalandé. Les hostilités commencent alors le 5 août 2026 avec Sterling Point, un drame initiatique où une adolescente (Ella Rubin) hérite de l'île mystérieuse de son grand-père au Canada. Arrive ensuite le 9 août 2026 The Chosen in the Wild, une série de défis de survie en pleine nature avec le célèbre Bear Grylls.

Le 12 août 2026 arrive probablement LA grosse sortie série Prime Video d'août 2026 avec la Saison 4 de Reacher, l'un des plus gros cartons de la plateforme, où ce bon vieux Jack (Alan Ritchson) va se retrouver entraîné dans un complot dangereux après une rencontre imprévue dans le métro, d'après le roman Gone Tomorrow de la saga littéraire éponyme. Enfin, le programme des sorties confirmées pour août 2026 sur Prime Video se clôture le 13 du mois avec le documentaire An Amputation Obsession.

5 août 2026 Sterling Point

9 août 2026 The Chosen in the Wild avec Bear Grylls

12 août 2026 Reacher (saison 4)

13 août 2026 An Amputation Obsession (documentaire)



© Amazon

Source : Prime Video