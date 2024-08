Comme une bonne nouvelle pour les amateurs de LEGO n'arrive jamais seule, voici donc venir pas moins de six nouveaux sets. Cerise sur le gâteau, ceux-ci entreront en piste à partir du 1er janvier 2025, avec spectacle son et lumière garanti pour fêter la nouvelle année.

Six nouveaux sets LEGO énormes bientôt sur les circuits

Après le magnifique set Super Mario World, LEGO entend bien poursuivre sa collaboration avec Nintendo sur l'une des licences vidéoludiques les plus iconiques au monde. La Gamescom 2024 a ainsi été le théâtre de l'annonce de six nouveaux sets à venir l'année prochaine, sur le thème cette fois de la tout aussi iconique série Mario Kart. La firme aux briques en rajoute une couche en indiquant que « chaque set a été conçu pour s'assurer que tout le monde puisse partager la joie de l'univers Super Mario ». Ces nouveaux sets disposeront ainsi des éléments interactifs, ainsi que des effets visuels et sonores.

S'agissant des détails de ces sets LEGO centrés sur Mario Kart, nous avons une représentations en briques de personnages emblématiques : Yoshi, Donkey Kong, Toad, et les versions bébé de Mario, Luigi et Peach. À noter toutefois que ces trois figurines sont hélas vendues séparément. Ces sets se présentent comme suit : Yoshi à moto, un kart standard, Donkey Kong et DK Jumbo, Baby Mario contre Baby Luigi, le garage de Toad et Baby Peach au Grand Prix. Les cinq premiers affichent entre 133 et 390 pièces. Le dernier propose quant à lui la bagatelle de 823 pièces, pour que les fans puissent se construire leur porte départ de circuit. Il inclut également Lemmy sur un kart, et Toad sur une moto standard.

Voilà donc un beau programme qu'ont annoncé LEGO et Nintendo à la Gamescom 2024. Sortie sur les circuits de ces six superbes sets prévue pour rappel le 1er janvier 2025. S'ils ne pourront pas se trouver sous le sapin, au moins sera-t-il possible de fêter le Nouvel An avec.

Source : IGN sur YouTube