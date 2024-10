On sait quand toutes les prochaines grosses séries Marvel sortiront sur Disney+. Si la majorité devra attendre l'année prochaine, le show d'animation What If... ? fera bien son retour pour la fin de l'année. Les nouveaux épisodes, qui auront la charge de refermer ce chapitre de Marvel, seront disponibles à partir du 22 décembre 2024. Mais d'autres projets figurent d'ores et déjà au calendrier de la plateforme SVOD, à l'image de la toute première série Black Panther.

La série Black Panther « Eyes of Wakanda » se montre

Si Marvel Studios n'a pas abandonné l'idée en cours de route, il devrait bien y avoir un Black Panther 3. Letitia Wright, l'actrice de Shuri, y a déjà fait allusion à plusieurs reprises. « Je pense que c'est déjà en cours » avait t-elle déclaré en 2023, en affirmant qu'une suite prendrait un peu de temps. Avec de la chance, la jeune femme reprendra également son rôle de Shuri dans la série d'animation Disney+ Eyes of Wakanda. Ryan Coogler, le réalisateur des deux premiers Black Panther, est de retour en tant que production sur ce projet.

De plus, Todd Harris, un artiste ayant travaillé sur Deadpool 2, Avengers Infinity War et Endgame, Spider-Man: Far From Home ou Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, fait également partie de l'équipe et devrait réaliser les épisodes de la série animée Black Panther. Enfin, et c'est une excellente vu l'appréciation de What If...?, mais le directeur artistique Bryan Andrews est à bord lui aussi. Comme on a pu l'apprendre, la série d'animation Black Panther, Eyes of Wakanda, sortira le 6 août 2025 sur Disney+. Et ça promet si l'on se fie aux brefs extraits de la bande-annonce ci-dessous.

« Tout au long de l'histoire du Wakandan, de courageux guerriers ont été chargés de parcourir le monde pour récupérer de dangereux artefacts en vibranium. C'est leur histoire » synopsis de la série Black Panther.

Saison 3 de What if ? : 22 décembre 2024

Your Friendly Neighborhood Spider-Man : 29 janvier 2025

Daredevil Born Again : 4 mars 2025

Ironheart : 24 juin 2025

Eyes of Wakanda : 6 août 2025

Marvel Zombies : octobre 2025

Wonder Man : décembre 2025

