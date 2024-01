Disney+ fait partie des plateformes de SVOD qui font rage depuis quelques années. Elle fait face à d'autres services comme Netflix ou Amazon Prime, et on peut donc dire que la concurrence est rude. Néanmoins, le catalogue proposé ici sait se montrer alléchant, avec des programmes s'adressant à toutes les tranches d'âge. D'ailleurs, une série ne va pas tarder à débarquer, et on vous conseille de ne pas faire l'impasse dessus. Pour cause, elle pourrait créer la surprise, et devenir un gros carton.

Une nouvelle série arrive sur Disney+, elle est prometteuse

Il s'agit de Shōgun, une minisérie produite par FX Productions et chapeautée par Rachel Kondo et Justin Marks. Les deux premiers épisodes sortiront en exclusivité sur Disney+ le 27 janvier prochain, et les huit autres suivront à un rythme hebdomadaire. En vérité, on a affaire à l'adaptation du livre écrit par James Clavell en 1975. A l'époque, ça a rencontré un beau succès, ce qui doit déjà vous donner une idée de la qualité de l'histoire. Mais alors, de quoi ça parle ?

Le récit prend place au Japon féodal, et plus précisément en 1600, alors qu'une guerre civile se prépare dans le pays. On suit les péripéties de John Blackthorne, un marin britannique qui s'échoue avec son équipage sur les côtes japonaises. Il va alors découvrir une autre culture, et se retrouver pris dans un conflit d'une envergure qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le commandant anglais va même jusqu'à devenir un samouraï, mais on ne rentrera pas davantage dans les détails. Un peu de surprise, ça ne fait de mal à personne. Mais pour l'heure, il faut être patient, même si ça arrive bientôt sur Disney+.

D'ailleurs, pour l'anecdote, il se peut que certains d'entre vous en ait déjà entendu parler. Pour cause, une minisérie adaptant le roman est déjà sortie au début des années 80. Elle était composée de 10 épisodes et elle retraçait la même histoire. Bon, il va sans dire qu'on aura affaire à quelque chose d'un peu différent ici. Pas forcément au niveau du scénario en lui-même, mais plutôt du côté de la mise en scène et de la réalisation. Les technologies ont évoluées, et ce sera une bonne manière de redécouvrir Shōgun sous un autre angle. Par contre, comme on l'a expliqué plus haut, c'est uniquement sur Disney+.

Un gros carton en approche ?

Si on parle d'un potentiel carton, ce n'est pas seulement à cause de son casting japonais qui promet monts et merveilles. En fait, on n'est pas habitué à voir ce type de sortie sur Disney+. Il suffit de regarder les nouveautés de janvier 2024 pour s'en rendre compte. Il y a du Marvel, des documentaires abordant des sujets parfois assez durs ou des films et séries bien connus qui font leur entrée pour la première fois dans le service, entre autres. Mais un cadre comme celui de Shōgun, accompagné d'une histoire du genre drame historique ? C'est un peu plus rare, d'où le fait que ça peut attirer le regard d'une bonne partie des spectateurs. Attention, on n'a pas dit que c'était du jamais vu, simplement que ce n'est pas une arrivée banale sur la plateforme.