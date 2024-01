Prime Video va accueillir quelques nouveautés cette semaine, mais pas trop non plus. On peut toutefois compter sur deux séries qui devraient faire parler d'elles à leur sortie.

Nouvelle semaine, nouvelles sorties ! Que ce soit sur Prime Video ou chez ses concurrents Netflix et Disney+, des films et séries sortent tous les jours, ou presque. Il arrive parfois que les semaines soient un peu plates, c’est le cas ici, soyons honnêtes. En revanche, parmi les programmes qui débarquent sur la plateforme, il y a tout de même l’une des séries les plus attendues de ce début d’année.

Toutes les sorties de la semaine sur Prime Video

Pour Prime Video, les sorties de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024 vont être très rapides à lister puisqu’il n’y a finalement que deux programmes qui débarquent dans les jours qui viennent. Déjà, il n’y a pas de films ni de documentaires. Il faudra attendre la semaine prochaine pour commencer à voir arriver des longs métrages. Mais ce n’est pas parce que l’on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent qu’il n’y a rien pour autant.

Des séries très attendues du 29 janvier au 4 février 2024

Cette semaine, les deux stars du mois sont deux séries inédites. La première, NUDES, risque de faire beaucoup de bruit tant elle est d’actualité. La série s’attaque au cyberharcèlement et plus précisément à la manipulation de "nudes" des images dénudées et privées. On y suivra trois adolescents tous pris au piège à cause d’une histoire de nudes et qui devront affronter la réalité, le regard des autres et les conséquences de leurs actes.

Dans un ton beaucoup plus détendu à des kilomètres de ce drame d’actualité, on trouve le reboot très attendu Mr & Mrs Smith. Cette toute nouvelle série portée par Donald Glover (Community) et Maya Erskine (Man Seeking Woman, Hart of Dixie) nous fera suivre les mésaventures d’un vrai faux couple d’agents secrets qui vont rapidement se prendre à leur propre jeu tout en accomplissant toute une série de missions à haut risque. Action, humour et romantisme sont au programme. Cette nouvelle revisite de la franchise s’appuiera davantage sur la série des années 90 que sur le film des années 2000, même si elle empruntera assurément le ton et l’humour de ce dernier. À surveiller donc.

NUDES - 1er février

- 1er février Mr & Mrs Smith - 2 février

Rien de plus à se mettre sous la dent !

C’est à peu de chose près tout pour les sorties de cette semaine sur Prime Video. Heureusement, le reste du mois de février 2024 devrait être un peu plus généreux. On attend par exemple plusieurs films comme Surclassée ou encore This is Me…Now : A Love Story avec J Lo, mais aussi des séries avec The Second Best Hospital in the Galaxy, un animé déjanté, ou encore Dead in the Water, une série policière qui s’annonce particulièrement sombre. Tout ce beau monde arrivera plus tard dans le mois, il va donc falloir patienter quelques jours supplémentaires. En attendant, en plus des nouvelles sorties de la semaine, vous pouvez toujours jeter un œil aux récents ajouts comme Elysium, la trilogie du Parrain ou encore One Piece Red, pour les amoureux du manga. De très bons long métrages, des chefs-d'oeuvre pour certain, tous sortie il y a peu.