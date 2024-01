Comme tous les lundis, on vous partage le récapitulatif des nouvelles sorties Netflix de la semaine à ne pas manquer. Et si jamais vous n'êtes pas retournés sur le service depuis quelques jours, sachez que l'une des séries les plus attendues de janvier 2024, Griselda, est enfin disponible. Il s'agit d'un programme court de six épisodes, réalisé par le showrunner de Narcos avec Sofia Vergara (Moden Family) dans le rôle principal, qui raconte l'histoire de la baronne de la drogue Griselda Blanco. Voici maintenant tous les ajouts du 29 janvier au 4 février 2024.

Les films Netflix du 29 janvier au 4 février 2024 (S5)

Quoi de neuf sur Netflix pour cette semaine 5 ? C'est clairement l'une des plus chargées jamais vues pour les nouveaux films. Dans quelques heures, vous pourrez replonger dans l'univers violent et gore de Mortal Kombat avec le dernier long-métrage sorti en 2021. Si la presse a été assez divisé, le public lui a réservé un accueil plus chaud et une suite est d'ailleurs en route.

Ensuite, ça va s'accélérer avec une floppé d'arrivées pour le 1er février dont deux films absolument cultes pour toute une génération : Maman, j'ai raté l'avion ! et Maman, j'ai encore raté l'avion ! Il n'y a plus vraiment besoin de les présenter à ce stade, mais pour les plus jeunes, il s'agit de comédies extrêmement réussies où Kevin McCallister (Macaulay Culkin) est oublié par ses parents alors qu'ils partent en voyage et qui devra se défendre face à deux cambrioleurs bien empotés. Les sorties Netflix du 29 janvier au 4 février 2024 seront aussi rythmées par Hitch : expert en séduction ou encore Closer entre adultes consentants avec Natalie Portman, Clive Owen, Jude Law et Julia Roberts.

Les films de la semaine 5

Mortal Kombat (30 janvier)

Wil (31 janvier)

Closer, entre adultes consentants (01 février)

The Peacemaker (01 février)

Le Temps de l'innocence (01 février)

J'irai où tu iras (01 février)

Maman, j'ai raté l'avion ! (01 février)

Maman, j'ai encore raté l'avion ! (01 février)

Hitch : expert en séduction (01 février)

Saga Moi, moche et méchant (01 février)

Les Minions (01 février)

Red Life (01 février)

La Nuit d'Orion (02 février)

Une robe pour Mrs Harris (02 février)

Maman, j'ai raté ma vie (04 février)

Les séries Netflix de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024 (S5)

Les séries Netflix de la semaine 5 ne seront pas en reste avec la partie 1 de The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse. Une nouveauté clairement inratable pour les fans du manga. Si vous êtes en manque de casse après Berlin, le spin-off de la Casa de papel, le show chilien Baby Bandito pourrait peut-être combler ce vide. On suit le skateur Kevin qui va tenter d'épater sa nouvelle conquête, issue d'un milieu privilégié, en s'en prenant à des gangsters. Le jeune homme va en effet voler un plan qui devrait lui permettre de dérober des millions par la suite. Une série inspirée d'un braquage qui s'est réellement déroulé au Chili en 2014. Dans les nouvelles séries Netflix du 29 janvier au 4 février 2024, on remarque également la présence de Dr House dans son intégralité. Les adorateurs de Gregory House vont être aux anges puisque les saisons seront disponibles à compter du 1er février.

Les séries de la semaine 5

Bheem Bam Boum : Vive la récré ! (29 janvier)

Baby Bandito (31 janvier)

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse : Partie 1 (31 janvier)

Alexandre le Grand : Au rang des dieux (31 janvier)

Dr House - L'intégrale (01 février)

Ennemi public (01 février)

Let's Talk About Chu (02 février)

Les nouveautés documentaires et émissions Netflix (S5)

Pour cette nouvelle semaine, c'est un peu plus timide au niveau des docs Netflix, mais il y a tout de même une belle entrée pour les amateurs de Nascar. La série documentaire Nascar : Full Speed montrera l'affrontement entre des dizaines de pilotes pour décrocher la victoire lors de la Nascar Cup Series 2023. « Le programme proposera un accès exclusif et en profondeur à un ensemble de pilotes et d'équipes, notamment Ryan Blaney, William Byron, Ross Chastain, Denny Hamlin, Bubba Wallace, Kyle Larson, Christopher Bell, Joey Logano et Tyler Reddick ». Une plongée dans les coulisses d'une discipline impressionnante et dangereuse avec des extraits sur et en dehors de la piste. Ce sera le 30 janvier en exclusivité sur Netflix.

Les docs et émissions de la semaine 5

Nascar : Full Speed (30 janvier)