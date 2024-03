Comme Netflix et Prime Video, le service Disney+ met à jour chaque mois sa liste de films, shows télévisés, documentaires ou émissions de téléréalité. La semaine du 18 au 24 mars 2024 était très particulière et pleine de nostalgie avec la série X-Men 97 qui fait suite à X-Men 92. Sand Land, une adaptation du manga du légendaire Akira Toriyama, a également livré ses premiers épisodes qui reprennent la trame du film sorti l'année dernière au Japon. Voici ce qui attend tous les abonnés pour la semaine 13.

Les nouveautés Disney+ du 25 au 31 mars 2024 (S13)

Si vous avez pour habitude de regarder principalement des films sur Disney+, ce n'est pas la bonne semaine pour vous. Le Moulin et Taylor Swift The Eras Tour (Taylor's Version) sont déjà disponibles, et c'étaient les seuls prévus dans les nouveautés de mars 2024. En revanche, à compter du 29 mars 2024, vous pourrez saisir votre plaid et votre pop-corn pour entamer le visionnage de Nell Rebelle. Une série exclusive créée par Sally Wainwright (Happy Valley) et Ben Taylor (Sex Education).

« Nell Jackson, une jeune femme rusée et courageuse, devient malgré elle le plus célèbre bandit de l’Angleterre du XVIIIe siècle après avoir été injustement accusée de meurtre. Aidée par un esprit courageux du nom de Billy Blind, elle se rend compte que le sort ne l’a pas dévoyée par hasard » synopsis officiel de Nell Rebelle. Une fois n'est pas coutume, l'intégralité de la série sera disponible sur Disney+ à son lancement. Pas besoin d'attendre la suite chaque semaine, les huit épisodes seront ajoutés ce vendredi.

Les films et séries de la semaine 13

Nell Rebelle - saison 1 (29 mars)

Les autres sorties Disney+ du 25 au 31 mars 2024 (S13)

Les nouvelles sorties Disney+ du 25 au 31 mars 2024 font aussi de la place à Bienvenue à Wrexham saison 2. Une émission où l'on suit Rob McElhenney (Philadelphia) et Ryan Reynolds (Deadpool) dans leur projet commun qui est de s'occuper de l'équipe de Wrexham AFC. Un club de football gallois historique. Une émission de téléréalité qui a su fédérer et qui a remporté cinq Emmy Awards pour six nominations lors de l'édition 2023. Dans cette saison de 2 de Bienvenue à Wrexham, l'objectif principal est que l'équipe réintègre l'English Football League, après son élimination. Les prochaines aventures de Deadpool en manager de club de foot sont à suivre à partir du 27 mars sur Disney+.

L'ultime ajout de la semaine 13 est Madu : le danseur de ballet nigérian. Un documentaire qui retrace la vie d'Anthony Madu, 12 ans, qui quitte sa famille et sa terre natale pour aller étudier dans l'une des plus prestigieuses écoles de ballet au monde. La poursuite d'un rêve qui ne sera pas de tout repos et qui sera même remis en question. À voir le 29 mars.

Les documentaires de la semaine 13