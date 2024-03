Disney+ continue de gâter ses abonnés avec des tonnes de nouveautés chaque mois. Avril ne fera pas exception, puisque la plateforme accueillera par exemple les films Tigres ou encore The Greatest Hits. Côté série, c’est surtout la mini-série Iwájú qui attire l’attention ; son objectif est avant tout de rendre hommage aux contes africains. Un mois qui s'annonce donc plutôt chargé et rythmé en termes de nouveauté. Il faut dire que la plateforme ne se repose pas vraiment. En plus de nous servir des programmes inédits, elle peut aussi profiter d'un catalogue de franchises absolument colossal. Dernièrement, le groupe a même donné des nouvelles concernant le retour d’une des séries les plus cultes de Disney Channel.

Disney+ fait revenir l'une de ses séries les plus célèbres !

Souvenez-vous, avant l’arrivée du service de streaming Disney+, il y avait Disney Channel. Il y a quelques mois, la firme a d’ailleurs annoncé le retour d’une série culte de la chaine TV : les Sorciers de Waverly Place. Dans cette série, on y suivait l’histoire d’un sorcier père de famille qui fait le choix d’abandonner ses pouvoirs pour épouser une mortelle. Ses trois enfants, quant à eux, mettent sur pied une compétition afin de savoir qui conservera ses pouvoirs. À l’époque, la production avait eu le droit à une certaine renommée. Elle lui avait permis de remporter trois Primetime Emmy Award, pour « la meilleure série ». Le retour des Sorciers de Waverly Place est donc très attendu.

Il y a quelques jours, Disney a annoncé la date de sortie de ce qui sera la suite des Sorciers de Waverly Place. La production devrait sortir en fin d’année, sans plus de détails. Du côté du scénario, l’on en sait un peu plus. On devrait retrouver le frère Justin Russo (David Henrie), qui sera le protagoniste de ce sequel. Il mène alors une vie parfaitement normale avec sa famille. Sauf que « Lorsque la sœur de Justin, Alex (Selena Gomez), amène une jeune sorcière chez lui pour demander de l’aide, Justin se rend compte qu’il doit dépoussiérer ses compétences magiques pour encadrer le sorcier en formation tout en jonglant avec ses responsabilités quotidiennes — et en préservant l’avenir du monde des sorciers ». Pour l’instant on n’en sait pas plus, mais le retour de la plus célèbre famille de sorciers de Disney fait déjà beaucoup de bruit. Si Selena Gomez ne sera pas aussi présente que dans le show originel, on la retrouvera en tant que productrice. « Ça va être vraiment amusant et je suis ravi de ramener ces personnages ». a-t-elle déclaré au Jimmy Kimmel Live ! en février 2024