La série Star Wars: The Bad Batch s'est achevée après trois saisons captivantes, totalisant 47 épisodes. Le dernier épisode, d'une durée exceptionnelle de 50 minutes, a marqué la fin de l'épopée pour la Clone Force 99, tout en jetant les bases de futures intrigues dans l'univers étendu de Star Wars. C'est toujours un peu triste quand c'est la fin d'une série. Il faut bien l'admettre.

La fin d'une époque pour Star Wars

Le final, intitulé The Cavalry Has Arrived, a été l'occasion d'un dernier baroud d'honneur pour nos clones marginaux. Sans divulguer de détails cruciaux qui gâcheraient l'expérience, la série a résolu certaines intrigues tout en en laissant d'autres ouvertes, suscitant chez les fans à la fois satisfaction et curiosité pour l'avenir.

Le destin des personnages a été traité avec soin, permettant à chacun de trouver une conclusion à son arc narratif, bien que tout ne soit pas résolu de manière définitive, laissant la porte ouverte à de futures explorations. Le destin d'Omega, en particulier, a été un point focal, la jeune clone ayant pris des décisions qui pourraient influencer les événements futurs de la franchise.

La série a aussi fait écho à des éléments bien connus des fans de Star Wars. Avec des références à des projets impériaux et des caméos qui relient The Bad Batch à la trilogie originale ainsi qu'à d'autres productions récentes de l'univers Star Wars. Le projet Stardust, mentionné brièvement, a particulièrement piqué l'intérêt des spectateurs. Etablissant un lien avec des événements bien connus des films.

En fin de compte, The Bad Batch a offert aux membres de la Clone Force 99 une sorte de conclusion heureuse. Bien qu'il n'y ait pas d'annonce officielle concernant une continuation directe de The Bad Batch sous forme d'une quatrième saison ou d'un spin-off, le potentiel pour de nouvelles histoires reste vaste. Les fils narratifs laissés en suspens pourraient très bien être explorés dans de futures productions de l'univers Star Wars. Que ce soit en animation ou en prise de vue réelle.