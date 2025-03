Les nostalgiques vont une nouvelle fois pouvoir redécouvrir l'un des films de leur enfance. Disney ressort une fois de plus un de ses classiques de l'animation pour un remake live-action. Cela fait déjà quelque temps que le projet a été annoncé. Mais, après plusieurs très brefs aperçus, nous avons enfin droit une première bande-annonce officielle ! Cependant, il n'est pas certain que ça convainque tout le monde...

Comme un air de famille dans ce remake Disney

Les films live-action mêlant acteurs en prises de vues réelles et personnages animés sont loin d'être une nouveauté chez Disney. On se souvient de l'excellent Mary Poppins ou encore de Peter et Elliott le dragon. Cependant, ces méthodes ont vieilli avec le temps et la compagnie les a laissés de côté pour ses grosses productions pendant un bon moment... jusqu'à ce que l'obsession de ressortir tous ses classiques d'antan en live-action ne s'empare d'elle.

Après les Maléfique, Petite Sirène et autres Mulan, c'est au tour d'une autre histoire très appréciée de Disney d'avoir droit à sa version modernisée. Il s'agit cette fois de Lilo & Stitch, l'histoire de cet adorable extra terrestre bleu qui atterri à Hawaï. Une petite fille va alors le trouver et se lier d'une amitié indéfectible avec ce petit être, sans se douter qu'il est activement recherché.

Ce premier trailer complet donne un avant-goût de ce que le remake de Lilo & Stitch nous réserve. Comme ce fut le cas avec Le Roi Lion et d'autres, Disney mise ici sur une adaptation qui devrait suivre strictement la version de 2002. Pas de folie avec l'histoire, donc, ce qui n'est pas vraiment pour ravir les spectateurs. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se disent également déçus de la CGI.

Cependant, tout n'est pas noir au tableau. Le film Lilo & Stitch est très apprécié, de plus en plus mis en avant dans les jeux dérivés de la Company. Dès lors, beaucoup se réjouissent aussi de redécouvrir cette histoire touchante et drôle qui les a marqués plus jeune. Qui plus est, Disney a fait le choix de garder la voix originale de l'extraterrestre. Cela vaut aussi bien en version originale qu'en VF, avec le retour d'Emmanuel Garijo au doublage pour nous. Maintenant, rendez-vous le 21 mai 2025 en salles !