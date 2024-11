Disney aime réaliser des versions live de ses films d'animation iconiques, comme La Petite Sirène, depuis des décennies maintenant. Une tendance qui ne fait pas que des heureux, mais tant pis ! La firme aux grandes oreilles est satisfait de son côté et a donc mis en chantier plusieurs remakes / adaptations live-action de certains de ses plus grands classiques. Ce très gros film issu d'un dessin animé de votre enfance, qui sortira en 2025, se montre pour la première fois.

Un premier trailer pour ce film live-action d'un classique Disney

Disney se prépare à lancer un nouveau film live-action au cinéma le 18 décembre 2024 : Mufasa Le Roi Lion. Bien que ce ne soit pas un remake direct de la suite du dessin animé culte, c'est évidemment basé sur l'un des personnages de la licence. En revanche, l'un des prochains projets de la firme aux grandes oreilles, qui s'offre un premier trailer, sera bien une adaptation en prises de vues réelles. Une petite fille accompagnée d'une créature attachante, mais destructrice, ça vous dit quelque chose ? Disney a publié une bande-annonce assez courte du film live-action Lilo & Stitch.

Dans ce court aperçu, Stitch est fidèle à sa réputation puisqu'on le voit sur la plage en train de ruiner des châteaux de sable d'enfants, y compris celui représentant la bâtisse de la Belle au Bois Dormant qui est l'emblème de Disney. Des extraits qui peuvent faire penser aux films Sonic ou Détective Pikachu. « Stitch S’ÉCRASE en mai 2025 au cinema » annonce la société de Mickey.

Pour cette réalisation live-action Lilo & Stitch, Disney a confié le rôle de Lilo à une jeune débutante, Maia Kealoha, qui succède à Daveigh Chase. Par contre, pour ce qui est de Stitch, vous réentendrez la voix de Chris Sanders en VO. D'autres acteurs et actrices ont été confirmés à l'instar de Sydney Elizebeth Agudong (On My Block sur Netflix) qui incarne Nani, et de l'excellent Zach Galifianakis (Very Bad Trip). Est-ce que ce sera une réussite ou un raté complet de la part de Disney ? Réponse dès l'année prochaine dans les salles obscures.

Source : YouTube Disney FR.