Les sorties de mars 2025 sur Disney+ sont nombreuses. On retrouve notamment la très attendue série Marvel Daredevil: Born Again. Et pour vous faire craquer, la chaîne YouTube de la plateforme a aussi décidé de rendre gratuits les trois premiers épisodes de l’une de ses séries phares.

Disney+ fait un beau cadeau

Bonne nouvelle pour les fans de Star Wars. Et encore plus pour ceux qui n’ont pas encore découvert la série Andor. Les trois premiers épisodes sont désormais disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube officielle de Disney Plus France. Une belle occasion de plonger dans cette série acclamée, sans avoir besoin d’un abonnement.

Ce n’est pas tous les jours que Disney+ met l’un de ses contenus en accès libre. Mais cette fois, la plateforme a choisi de mettre en avant Andor en rendant ses premiers épisodes totalement gratuits sur YouTube. Une opération qui vise clairement à faire découvrir la série à un public plus large. Et pourquoi pas, donner envie de s’abonner par la suite.

Une série Star Wars pas comme les autres

Si vous attendez des sabres lasers et des créatures exotiques, vous serez peut-être surpris. Car Andor se démarque justement du reste de la saga. La série propose un ton plus sombre, plus mature, avec une vraie tension dramatique sur Disney+.

On y suit Cassian Andor, déjà aperçu dans Rogue One. L’histoire revient sur ses débuts dans la rébellion, à une époque où l’Empire impose sa domination partout dans la galaxie. Andor, c’est une autre façon de raconter Star Wars. Moins de grands effets spéciaux, plus de dialogues solides, de personnages complexes et de conflits politiques. La série prend le temps de poser son ambiance, de construire ses enjeux. Et c’est justement ce qui plaît à de nombreux spectateurs. Même ceux qui ne sont pas fans inconditionnels de la saga peuvent y trouver leur compte.

Cette diffusion gratuite n’est pas un hasard. La saison 2 est en cours de production, et Disney+ cherche sûrement à relancer l’intérêt autour de la série. C’est aussi une façon de convaincre de nouveaux spectateurs de s’y plonger avant la suite.

Source : Disney