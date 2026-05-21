Entre deux nouvelles sorties dans son catalogue, Disney+ fait le point sur ses certaines des futures séries Star Wars et Marvel à venir, avec une bonne et une mauvaise nouvelle.

Avec des franchises majeures comme Star Wars et Marvel dans son catalogue, Disney n’a assurément pas le temps de s’ennuyer. En effet, alors que les fans de la saga spatiale peuvent désormais retrouver Pedro Pascal au cinéma avec la sortie de The Mandalorian and Grogu, les fans de super-héros, de leur côté, se préparent tranquillement pour le retour de Spider-Man dès cet été avec Brand New Day. En parallèle, Disney+ continue également d’enrichir son offre avec de nombreux projets, et de grandes annonces sont récemment tombées.

Disney+ fait le point sur ses prochains projets Star Wars et Marvel

Commençons par évacuer la mauvaise nouvelle, qui fait déjà beaucoup de déçus parmi les fans de Star Wars : après avoir été annoncée pour 2026, la saison 2 d’Ahsoka voit finalement sa date de sortie être reportée à début 2027 sur Disney+, soit près de quatre ans après la diffusion de la première saison. Forcément, cela ne manque pas de faire réagir les internautes, qui sont nombreux à souligner que « le streaming a vraiment détruit le rythme des séries télévisées » en faisant d’un tel gap entre deux saisons une norme pour de nombreux shows.

« Imagine attendre 4 ans pour une série qui n’a que 8 épisodes de 35 minutes » déclare par exemple l’un d’eux sur X, tandis qu’un autre espère « que l’attente en vaudra la peine ». Une attente qui, du côté des fans de Marvel, touchera prochainement à sa fin dans le cas de VisionQuest, dont la diffusion a été confirmée par Disney+ pour le 14 octobre 2026. En sachant que là encore, huit épisodes ont été annoncés par la plateforme de streaming, qui travaille sur ce spin-off à WandaVision depuis la fin d’année 2022.

En revanche, l’absence de trailer pour cette nouvelle série a tout de même de quoi surprendre les fans de Marvel, qui sont naturellement curieux d’en découvrir davantage au sujet de VisionQuest. Mais sachant que nous ne sommes plus qu’à quelques mois de sa diffusion, les choses devraient rapidement s’activer du côté de Disney+, qui multiplie de nouveau les projets depuis quelques temps. En témoigne, par exemple, le très récent retour de Frank Castle avec The Punisher: One Last Kill, téléfilm disponible sur la plateforme de SVOD depuis le 12 mai dernier.

Source : Disney+