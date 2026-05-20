Ça fait près de 7 ans que l'on n'a pas vu Star Wars au cinéma, le dernier étant L'Ascension des Skywalker en 2019, mais il s'agissait d'un film majeur. Le dernier spin-off remonte quant à lui à 2018 avec Solo : A Star Wars Story. Un film sur la jeunesse de Han Solo qui n'a clairement pas fait l'unanimité, malgré un gros casting. En réalité, le dernier bon spin off de Star Wars remonte à 2016 avec Star Wars Rogue One portée par Felicity Jones et Diego Luna, acteur que l'on a pu retrouver dans l'excellente série Andor par la suite. Autant dire que le nouveau film de 2026 était attendu au tournant, d'autant qu'il est tiré d'une série que les fans adorent. Mais visiblement, ça aurait pu rester une série Disney+ justement, le film divise.

Le nouveau film Star Wars divise grandement, les premiers avis sont là

Le film The Mandalorian and Grogu, avec Pedro Pascal (Les 4 Fantastiques, The Last of Us) sort aujourd'hui dans les salles obscures et les premiers avis sont très mitigés. Sur Rotten Tomatoes par exmeple, il y a ceux qui ont clairement adoré et ceux qui, au contraire, n'ont clairement pas apprécié le voyage. Fico Cangiano de CineXpress nous parle d'« un retour décevant et sans éclat de Star Wars au cinéma », Matt Hudson de What I Watched Tonight quant à lui trouve que le film est « dépourvu de narration et de propos » en plus d'être « incohérent ». « Un film visuellement réussi » mais « sans vie et creux sous sa surface » pour Flickering Myth, « fade, insipide et explicatif » pour FandomWire.

Clairement, il y a beaucoup de choses à dire concernant ce nouveau Star Wars, mais beaucoup de monde a également aimé, comme TheWrap qui trouve que c'est « un blockbuster habile et divertissant, sans doute le Star Wars le plus divertissant depuis les années 1980 », « une aventure spatiale divertissante et trépidante » pour The Hollywood Reporter, un western spatial qui marie avec brio grand spectacle et mignonnerie pour The Daily Beast. Chez nous, 20 Minutes trouve le film « particulièrement réussi », Le Parisien salue « l'action et l'émotion » de cette « transposition de la série sur grand écran qui en met plein la vue », là où Libération n'y voit rien de plus qu'« une série B de plus ». Ça divise grandement dans le monde entier.

Capture de Rotten Tomatoes faite le 20/05/26

Reste à voir le box office désormais

Sur Rotten Tomatoes, The Mandalorian and Grogu écope d'un petit 60% à l'heure où ces lignes sont écrites, un film honnête donc, mais loin du carton espéré pour un film Star Wars. Il faudra cependant attendre avant de définitivement l'enterrer, puisque c'est le box-office qui décidera surtout de son sort. Pour exemple, Solo avait ramassé plus de 352 millions de dollars en 2018 pour un budget de 275 millions, tandis que Star Wars Rogue One a remporté plus de 1 milliard de dollars pour un budget de 200 millions de dollars en 2016.