Apple TV met le paquet pour sa prochaine série évènement, la nouvelle adaptation d'un film culte des année 90. A surveiller de très près, il y a tout pour que ça devienne un petit bijou.

Apple TV marque une forte croissance ces dernières années et multiplie les films et séries à succès. La nouvelle stratégie de la plateforme semble fonctionner à merveille et l'arrivée prochaine d'une série évènement ne va pas déroger à la règle. Entre un casting de rêve qui semble être particulièrement investi, une mise en scène qui s'annonce aussi percutante qu'intéressante et un pitch qui prend déjà aux tripes, les promesses sont là.

Apple TV prépare l'arrivée d'une série évènement, la nouvelle adaptation d'une œuvre déjà culte

Un homme dangereux est condamné à purger une longue peine pour un crime qu'il n'a visiblement pas commis. 17 ans plus tard, il sort de prison. Il se rapproche alors d'un couple d'avocats pour qui la vie est belle. L'homme partage un passé trouble avec eux, et compte bien leur rappeler. Voici le synopsis de Cape Fear (Les Nerfs à Vif), la nouvelle série thriller évènement d'Apple TV à venir le 5 juin. Si ça vous parle, c'est normal puisqu'il s'agit d'une nouvelle adaptation d'une œuvre déjà culte.

Deux film sont déjà sortis, l'un en 1962 et l'autre en 1991 par Martin Scorsese avec Robert De Niro et Jessica Lange. À la différence que cette fois, il s'agira d'une série. Outre l'intrigue qui attise forcément la curiosité et impose d'ores et déjà une ambiance anxiogène, la série peut se targuer d'avoir un casting en or et qui crève déjà l'écran dans la bande-annonce.

Un casting en béton

Dans le rôle de l'ex-prisonnier glaçant, on retrouve Javier Bardem, redoutable acteur que l'on a déjà pu voir incarner les psychopathes dans No Country for Old Men notamment. Il est également à l'affiche d'Escobar, Skyfall ou encore Pirates des Caraïbes La Vengeance de Salazar. Autant dire qu'il sait incarner les méchants à la perfection et qu'il devrait briller dans la prochaine série d'Apple TV. Il donne la réplique, et des sueurs froides, à Amy Adams, actrice connue dans sa jeunesse pour le thriller Sex Intentions 2, et plus récemment pour ses rôles dans les films Superman de Snyder ou encore dans l'excellent Premier Contact de Denis Villeneuve. Elle partagera sa vie à l'écran avec Patrick Wilson, star incontestée du genre horreur puisqu'il est la tête que l'on voit partout dans Conjuring ou encore Insidious.

Cape Fear a donc tout ce qu'il faut pour percer sur Apple TV et pourrait bien nous surprendre par sa mise en scène également. La bande-annonce prouve que la série tentera des choses et devrait avoir une ambiance oppressante au possible. Il faut dire qu'à la réalisation on retrouve Nick Antosca, un habitué des thrillers et de l'horreur à qui l'on doit notamment Channel Zero.

source : Apple TV