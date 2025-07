Le 7 novembre prochain, la saga Predator fera son grand retour au cinéma avec Predator Badlands, septième film de la franchise créée par Jim et John Thomas dans les années 1980. Réalisé par Dan Trachtenberg, que l’on retrouvait déjà à l’œuvre sur le dernier volet sorti en 2022, puis sur le film d’animation Killer of Killers sorti le mois dernier, il promet alors pour les fans une expérience pas comme les autres qui risque d’en faire réagir plus d’un. Et ce n’est pas la nouvelle bande-annonce survitaminée dévoilée hier qui va nous faire penser le contraire.

Predator Badlands se dévoile dans un nouveau trailer

En effet, comme annoncé par Elle Fanning lors du CinemaCon 2025 en avril dernier, Predator Badlands apportera un regard original sur la franchise en adoptant un nouveau point de vue. Ici, le Predator ne jouera plus forcément le rôle d’un antagoniste, mais plutôt celui d’un protagoniste aux côtés de l’actrice récemment apparue dans Death Stranding 2: On the Beach. Et cette nouvelle bande-annonce nous le prouve en nous montrant un aperçu de la relation qui liera son personnage, Thia, à celui de Dek, le Predator incarné par Dimitrius Schuster-Koloamatangi.

D’ailleurs, comme rapporté par IGN, Trachtenberg avoue avoir été très inspiré par un jeu vidéo en particulier pour écrire cet aspect de Predator Badlands. « Autant je suis inspiré par les films, autant j'ai été très inspiré par les jeux vidéo [comme] Shadow of the Colossus, où le protagoniste est associé à quelqu'un d'autre qui lui donne de la couleur et lui permet de se connecter » avait-il notamment révélé en avril dernier. « Il y a un truc avec un cheval dans Shadow of the Colossus qui est dévastateur quand vous jouez au jeu ».

« Et donc [Predator Badlands] a été un peu inspiré par cela côté désir de voir le Predator avec quelqu'un d'autre, ce personnage qui est à l'opposé de lui. Il est très laconique, ce qui n'est pas le cas de [Fanning]. Elle a des capacités qu'il n'a pas. Physiquement, elle a un vrai truc que j'ai hâte que vous voyiez. Mais je veux laisser un peu de tout cela parler de lui-même ». En sachant qu’il ne s’agira pas de la seule inspiration de ce nouveau Predator, qui semble également lorgner du côté d’Alien si l’on en croit certains extraits de la bande-annonce.

Une bande-annonce qui fait réagir

En tout cas une chose est sûre : Predator Badlands ne devrait laisser personne indifférent. Au vu des réactions qu’il engage déjà sur les réseaux sociaux, qui mêle à la fois de l'excitation, de la curiosité et de la colère auprès des fans, le film semble très bien parti pour rencontrer un succès au moins similaire à celui de Prey en 2022. À noter que comme a déjà pu le confirmer Trachtenberg au cours des derniers mois, ce nouveau Predator devrait alors une nouvelle fois être indépendant, et non marquer le début d’un nouvel arc narratif appelé à s’étendre sur plusieurs films.

Source : IGN