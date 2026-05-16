Bonne nouvelle pour les abonnés à Apple TV, la plateforme vient d'officialiser le renouvellement d'une de ses meilleures séries du moment. Un show qui avait fait beaucoup réagir lors de son annonce et qui a fini par cartonner lors de sa sortie. Touchant, drôle et bien trop d'actualité, la recette a fonctionné à merveille.

Apple TV annonce le renouvellement d'une excellente série

Apple TV enchaîne les succès et multiplie également les projets. Une chance pour la plateforme, la plupart des nouvelles séries qui sortent sont une réussite. Pluribus en est un excellent exemple, et elle n'est pas isolée. Disponible depuis le 15 avril 2026 sur Apple TV, la série Margo a des problèmes d'argent a signé un lancement béton. Elle a également conquis les critiques, surtout de la presse. Sur Rotten Tomatoes, elle arbore un très joli score de 97% auprès des critiques et un joli 77% de la part des spectateurs. Une belle réussite donc qui a poussé Apple TV à la renouveler pour une seconde saison. C'est officiel, Elle Fanning ( Death Stranding 2), Michelle Pfeiffer (Batman) ou encore Nick Hoffman (The Last of Us) rempileront pour une saison 2.

Pour rappel, Margo a des problèmes d'argent est l'adaptation Apple TV du roman du même nom écrit par Rufi Thorpe. La série suit une jeune femme (Elle Fanning) qui plaque ses études pour s'occuper seule de son enfant. Malheureusement, la réalité de la vie la rappelle à l'ordre et elle se retrouve vite fauchée, dans le besoin. C'est alors qu'elle décide de créer un compte OnlyFans pas comme les autres. L'objectif au départ, est simplement de subvenir aux besoins de son fils. Mais là encore la réalité la rattrape rapidement. La jeune maman doit affronter le regard des siens, l'incompréhension, mais aussi sa nouvelle "célébrité par comme les autres". La saison 1 est encore en cours de diffusion sur Apple TV, le grand final sera mis en ligne le 20 mai prochain.

Bande-annonce de la saison 1 de MArgo a des problème d'argent.

Source : communiqué officiel