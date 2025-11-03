Disney+ fait le plein cette semaine avec des nouveautés plus que prometteuses. Il y en a aussi bien pour les amateurs de films que de séries, on vous donne le détail.

Une nouvelle semaine bien remplie s'annonce. Les plateformes de SVOD ont dévoilé leurs nouveautés à venir en novembre. Que ce soit sur Netflix, Prime Video ou encore HBO Max, vous aurez de quoi faire. Mais n'oubliez pas Disney+, qui attaque également dès maintenant pour vous en mettre plein les yeux. Films, séries, documentaires... il va y en avoir pour tous les goûts dans les prochains jours.

Les nouveaux films de la semaine du Disney+

En matière de longs-métrages, Disney+ mise sur les documentaires cette semaine. Deux nouveaux films arrivent vendredi prochain et ils ne manquent pas d'intérêt, ni l'un ni l'autre. D'une part, vous pourrez replonger dans les coulisses d'Avatar 2 avec le behind the scenes De feu et d'eau. De plus, vous y découvrez des aperçus exclusifs sur l'épisode suivant. D'autre part, National Geographic vous propose un portrait intimiste de la photographe de guerre Lynsey Addarion, dont le travail a été récompensé du prix Pulitzer, dans Love+War.

7 NOVEMBRE : De feu et d'eau : la création d'Avatar — film documentaire sur le deuxième film de la saga et le suivant. LOVE+WAR — film documentaire intimiste sur la photographe de guerre Lynsey Addario.



Toutes les nouvelles séries à retrouver du 3 au 9 novembre 2025

Disney+ met davantage le paquet cette semaine sur les séries. Dès demain, vous découvrirez notamment All's Fair, la nouvelle série événement de Ryan Murphy (Nip/Tuck, Glee, American Horror Story). Comme il sait si bien le faire, le showrunner va jouer avec les paillettes dans cette série judiciaire suivant des avocates spécialisées dans le divorce et intervenant auprès de grandes stars. Au casting, on retrouve une de ses actrices fétiches, à savoir Sarah Paulson, mais aussi le modèle Kim Kardashian ou encore la star du grand écran, Glenn Close. Et ce n'est que le début, d'autres nouveautés arrivent dans le catalogue :

4 NOVEMBRE : All's Fair — série judiciaire de Ryan Murphy avec des stars du grand écran et de la téléréalité.

5 NOVEMBRE : Disney Twisted-Wonderland The Animation | arc Heartslabyul — suite de la saison 1 de l'anime qui redessine le monde de Disney. The Manipulated — drama sud-coréen qui rappellera le Comte de Monte Cristo.

7 NOVEMBRE : Seventeen: Our Chapter — mini-série documentaire en 4 épisodes sur le groupe éponyme. The Worst Trip Around the World — téléréalité dans laquelle l'influenceur Juanpa Zurita voyage vers huit destinations différentes.

