On arrive à la fin des nouveautés Disney+ d'octobre 2023, et donc, le line-up complet des futurs sorties de novembre 2023 est imminent. Mais en fouillant un peu, on peut déjà trouver les programmes concoctés par le service pour ses abonnés. On espère que la sélection de films sera beaucoup plus solide et garnie, parce que du côté des séries, il y a de quoi faire. Comme chaque semaine, vous allez pouvoir visionner les épisodes inédits de vos shows TV du moment. Et profitez-en bien car les saisons sont sur le point de s'achever dans les semaines qui suivent.

Les films Disney+ de novembre 2023

Pour l'instant, les nouvelles sorties Disney+ de novembre 2023 en termes de films ne sont pas légion. À l'approche des fêtes, la plateforme de SVOD va proposer Un Noël pas comme les autres. Une comédie familiale réalisée par Tim Story (Queens). Eddie Garrick, un père de famille, et sa fille de 9 ans, Charlotte, vont tomber nez-à-nez avec un homme habillé en rouge, le jour de Noël. Une rencontre qui pourrait bien faire changer d'avis Eddie sur sa vision de ce moment important de l'année. C'est comme les téléfilms TF1, mais sur Disney+.

Quiz Lady est une autre comédie avec Awkwafina (Shang-Chi et la Légendes des Dix Anneaux), Holland Taylor (Mon oncle Charlie) ou encore Will Ferell (Barbie). « Anne (Awkwafina) est une jeune femme brillante adepte de jeux télévisés. Elle se retrouve bientôt forcée de faire équipe avec sa sœur Jenny (Sandra Oh) - avec qui elle a presque perdu contact et que les aléas de la vie n’ont pas épargnée - pour aider à rembourser les dettes de jeu de leur mère. Quand de surcroît le chien d'Anne se fait enlever contre rançon, toutes deux n’ont d’autre solution que de se lancer dans un incroyable périple à travers les Etats-Unis avec une idée en tête: faire d’Anne la championne incontestée des émissions qu’elle affectionne tant afin d’obtenir l’argent qui leur fait défaut ! ».

The Naughty Nine raconte l'histoire d'un braquage mené par des enfants, qui n'ont pas été sages, afin d'obtenir les cadeaux qu'ils pensent mériter.

Quiz Lady (3 novembre)

Un Noël pas comme les autres (17 novembre)

The Naughty Nine (23 novembre)

Les séries Disney+ de novembre 2023

La liste des séries Disney+ est longue comme le bras, en espérant que tout soit bien disponible chez nous. Les programmes qui seront là à coup sûr, ce sont les derniers épisodes de Loki saison 2 et du remake de la série Chair de poule. Les deux shows télévisés seront terminés d'ici la mi-novembre, en attendant évidemment d'être renouvelés pour une éventuelle saison 3 et saison 2. Tout dépendra du succès, car si ça ne fonctionne pas comme espéré, ce sera la fin.

Marvel sera encore plus à l'honneur avec des nouveaux épisodes pour Spidey et ses amis extraordinaires, ainsi que des focus inédits sur certaines de ses légendes. Si vous avez des enfants, qui aiment Star Wars, la série Les Aventures des Petits Jedi a également du neuf pour eux. La deuxième saison de Super Noël, avec Tim Allen dans le rôle principal, sera disponible à partir du 8 novembre.

Firebuds: Premiers secours - saison 2 (1er novembre)

Les 3 détectives (1er novembre)

Loki - saison 2 épisode 5 (2 novembre)

Marvel Studios Legends - « Carol Danvers », « Kamala Khan », « Monica Rambeau » (3 novembre)

Chair de poule - épisode 8 (3 novembre)

Super Noël, la série - saison 2 épisode 1 & 2 (8 novembre)

Star Wars : Les Aventures des Petits Jedi - nouveaux épisodes (8 novembre)

Loki - saison 2 épisode 6 final (9 novembre)

Chair de poule - saison 1 épisode 9 (10 novembre)

The Ghost and Molly McGee - saison 2 (15 novembre)

Super Noël, la série - saison 2 épisode 3 (15 novembre)

Hamster et Gretel (15 novembre)

La Maison magique de Disney - saison 2 (15 novembre)

Mickey & moi - saison 2 (15 novembre)

Un meurtre au bout du monde (14 novembre)

Tout va bien - saison 1 (15 novembre)

Chair de poule - saison 1 final (17 novembre)

Super Noël, la série - saison 2 épisode 4 (22 novembre)

Spidey et ses amis extraordinaire - saison 2 (22 novembre)

Hailey sauve le monde ! saison 1 (22 novembre)

Super Noël, la série - saison 2 épisode 5 (29 novembre)

Les documentaires prévus pour novembre 2023

Les documentaires Disney+ s'intéresseront aux coulisses de la saison 2 de Loki, mais pas que. Les abonnés verront aussi l'envers du décor du parc d'attractions de la firme aux grandes oreilles. National Geographic livrera également des nouveautés telles que JFK : Un jour dans l'Histoire. « Cette série est le fruit d’une collaboration officielle avec le Sixth Floor Museum du Dealey Plaza, à Dallas. Elle combine à la fois images d’archives et récits de quelques-uns des derniers témoins de cette journée qui a marqué l’histoire des États-Unis pour un récit immersif, décrit minute par minute ».