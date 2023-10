La firme aux grandes oreilles célèbre ses 100 ans et a sorti un programme spécial sur Disney+ pour l'occasion. Les avis sont tombés et c'est un bijou pour les fans.

Les nouveautés Disney+ d'octobre 2023 sont plus nombreuses qu'à l'accoutumée. Un mois particulièrement bon si vous estimez les super-héros puisque Doctor Strange in the Multiverse of Madness est disponible. Demain, vendredi 20 octobre, une version colorée de Werewolf by Night sera ajoutée et ça ne fait pas l'unanimité, y compris auprès du réalisateur d'origine. Tout l'inverse d'un court-métrage qui a déjà émerveillé moult abonnés.

Cette nouveauté Disney+ d'octobre 2023 qui récolte des louanges

La nostalgie frappe les nouvelles sorties Disney+ d'octobre 2023 et il y a une bonne raison à cela. La firme de Mickey célèbre son centième anniversaire. « 100 ans d'histoire et de magie » pour lesquels l'entreprise se devait d'offrir quelque chose d'unique aux fans. Et quoi de mieux que de mettre en avant celles et ceux qui ont fait la renommée de la société aux grandes oreilles ?

C'est ce que la compagnie a fait en produisant un court-métrage pour Disney+, Il était une fois un studio. « Une lettre d'amour au studio, à ses artistes et à ses fans » précisait un communiqué avant la sortie. Un programme d'une durée de 12 minutes qui mêle des images numériques avec du dessin à la main traditionnel. Lorsque tous les visiteurs sont partis, 545 personnages comme Mickey & Minnie, Vaiana, Ursula, Peter Pan et La Féé Clochette, Bambi, Cendrillon, Winnie l'Ourson ou encore Elsa et Anna de La Reine des Neiges reprennent vie pour une « photo de groupe spectaculaire ».

Disney+ a visé dans le mille vu les retours. Pour le site Disneyphile, c'est un « un véritable témoignage d’adoration et de respect à la mémoire de cent ans de création, d’imagination et de magie ». Pour le Parisien, c'est un petit miracle. « A l’arrivée, « Il était une fois un studio » fait figure de petit miracle animé : toute l’histoire de Disney tient là, en quelques minutes. Et, que l’on ait 9 ou 99 ans, il y a forcément un personnage qui vous évoque des souvenirs et vous tire des larmes. Aussi drôle que bouleversant ».

Il était une fois un studio fait un carton pour les 100 ans de la firme

En ligne, l'émotion procurée par Il était une fois un studio est bien là et le court-métrage Disney+ a donc rempli son rôle. « Ca m'a fait pleurer »; « C'est incroyable. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'ils ont utilisé la vraie voix de Robin Williams pour le Génie. Pas d'IA. Simplement des prises non retenues qui avaient été enregistrées à l'époque »; « C'est tellement génial. J'ai également apprécié d'entendre à nouveau Cendrillon »; « Il était une fois un studio : une magnifique célébration des 100 ans de Disney. Une véritable lettre d'amour à l'histoire du studio, avec de nombreux personnages populaires et moins populaires. »; « Que de nostalgie ! Cela me renvoie à mon enfance avec tous ces joyaux. Je ne comprends pas les dessins animés d'aujourd'hui avec beaucoup de technologie, mais pas d'âme. Mickey Mouse est juste une légende ! » peut-on lire sur X.

Dans un registre moins drôle, attention, l'augmentation des prix Disney+ et l'arrivée des pubs pour tous, c'est pour très bientôt...