Après Netflix et Prime Video, découvrez l'agenda complet des nouveautés Disney+ du 4 au 10 mars 2024. Une série iconique revient et une sortie inédite fait ses débuts.

Un mois de mars encore un peu frais et pluvieux ? Si vous êtes en Normandie, ce n'est effectivement pas le temps idéal en ce moment. Mais vous pouvez toujours compter sur les services de streaming vidéo pour contrer la pluie. Netflix, Prime Video et Disney+ alimentent en continu leur catalogue, même si toutes les plateformes ne se valent pas et celle de la firme aux grandes oreilles était d'ailleurs en retrait en février. Ca va s'améliorer dans les prochains jours et ça commence avec les sorties du 4 au 10 mars 2024.

Toutes les sorties Disney+ du 4 au 10 mars 2024

Pour les nouvelles sorties Disney+ du 4 au 10 mars 2024, la firme de Mickey joue sur la nostalgie des années 90 et des programmes emblématiques de cette époque. Ainsi, attendez-vous à revoir la série animée X-Men de 1992. À partir du 6 mars, les saison 3 à 5 seront disponibles. Ce qui signifie que l'intégrale sera accessible aux abonnés. Les deux premières saisons étant déjà sur la plateforme de SVOD actuellement. Des nouveautés qui préparent le terrain pour l'arrivée de X-Men 97 qui est la suite directe du show d'animation de votre enfance.

La semaine 10 pour Disney+ est également marquée par l'ajout de Meurtres et autres complications. Une série policière exclusive qui appartient au « Whodunit » (Who has done it ?) dans la veine de Cluedo donc. Comme Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, disponible sur le service, Meurtres et autres complications se déroule sur un bateau. Un paquebot de croisière bien luxueux où une jeune femme, Imogene Scott (Violette Beane), va devenir la principale suspecte dans l'affaire d'homicide qui va avoir lieu durant le voyage. Elle va alors s'associer à un détective qu'elle méprise pour prouver son innocence.

La série britannique Disney+ Extraordinary s'offre aussi une saison 2 qui sera diffusée à compter du 6 mars. Les abonnés retrouveront Jen là où ils l'ont laissée, à la clinique du pouvoir, où elle constate que sa soudaine capacité spéciale pourrait bien compliquer sa vie déjà assez confuse comme cela. « L’ex-chat Jizzlord (Luke Rollason), qui est devenu son petit ami, a quant à lui eu la surprise d’apprendre quelque chose d’inattendu sur son passé, tandis que Kash (Bilal Hasna) et Carrie (Sofia Oxenham) tentent de se comporter en adultes suite à leur rupture, ce qui n’est pas facile quand on continue à vivre sous le même toit. Jen et sa bande vont être confrontées à des situations parfois chaotiques… auxquelles elles ne sont absolument pas préparées ! » (via Disney+).

Les nouveaux contenus de la semaine 10

Meurtres et autres complications (5 mars)

Extraordinary - saison 2 (6 mars)

Marvel Animation X-Men (1992) - saisons 3 à 5 (6 mars)