Comme Netflix, Disney+ ou encore HBO Max, Prime Video ajoutera plusieurs nouveautés à son catalogue. Cette semaine, on aura donc le droit à un nouveau film original avec un humoriste très apprécié par chez nous, mais aussi quelques séries dont une totalement inédite. On fait le tour.

Le film Prime Video de la semaine du 8 au 14 septembre 2025

Le programme n’est pas bien chargé cette semaine sur Prime Video, mais on aura tout de même le droit à un film inédit. McWalter est un film d’action humoristique, carrément parodique même, porté par Mister V, humoriste que l’on connaît notamment d’internet. Il incarnera ici un super agent ultra connu qui se retrouvera pris dans une conspiration visant à le faire passer pour un terroriste. Pour accompagner Mister V, plusieurs têtes connues seront de la partie comme Géraldine Nakache ou encore François Berléand. Voici le programme sur Prime Video cette semaine :

12/09 McWalter



Les séries de la semaine du 8 au 14 septembre 2024

Côté série, Prime Video sera là aussi assez timide, mais il y aura des nouveautés. Vous pourrez donc jeter un œil à The Girlfriend, adaptation en série du roman La petite amie de Michelle Frances. La série se concentre sur une mère de famille qui rencontre la nouvelle petite amie de son fils. Belle, pétillante et visiblement amoureuse, tout semble parfait. Mais pour la mère du fiston, quelque chose cloche à moins que ce soit elle le problème… Enfin, la seconde série de la semaine est quant à elle déjà connue puisqu’il s’agit de Helluva Boss. Une série d’animation pour adulte créer en 2019 et donc déjà très appréciée qui débarque avec deux saisons sur Prime Video avec son humour noir décapant et son franc-parler. Il y aura donc peu de choix cette semaine sur la plateforme d’Amazon, mais il y en aura pour tous les goûts encore une fois.