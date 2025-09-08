La rentrée de septembre 2025 se fait en force, notamment du côté de la plateforme SVOD HBO Max, avec en l'occurrence une semaine très chargée en gros films et séries.

Les plateformes SVOD comme Netflix, Prime Video ou en l'occurrence HBO Max se sont clairement données rendez-vous en septembre 2025 pour envoyer en masse du nouveau contenu. S'agissant de la plateforme qui nous intéresse, c'est surtout côté films que se trouve le gros des festivités. Tel est encore le cas cette semaine, avec malgré tout quelques séries, dont une qui pourrait valoir le détour. On récapitule tout cela.

Tous les films HBO Max de la semaine du 8 au 14 septembre 2025

Pour ce mois de septembre 2025, HBO Max mise principalement sur les films pour garnir son catalogue. Cette semaine du 8 au 14 ne fait pas exception, avec pas moins de 17 longs-métrages qui arrive chaque jour à partir du 10. À cette date-là, on retiendra surtout l'adaptation de la licence vidéoludique horrifique à succès Five Nights at Freddy's, sortie en 2023. Le lendemain, deux films notables s'ajoutent au programme, avec I.T. (2016) et Night Call.

Le programme ciné de la semaine sur HBO Max s'accélère encore à partir du 12 septembre, avec notamment Equalizer 1&2. C'est toutefois le 13 septembre que LE plus gros film des sorties hebdomadaires arrive : le grand classique Americain History X, diffusé en salles en 1998. Enfin, on retiendra en dernier lieu Johnny Mnemonic, à venir le 14 septembre pour conclure le bal. Il s'agit toutefois des films les plus notables parmi un panel bien plus large, comme vous pouvez le constater avec la liste des sorties ciné plus détaillée ci-dessous.

10/09 Five Nights at Freddy's La princesse de Montpensier Les beaux gosses

11/09 Entourage I.T. (2016) Night Call

12/09 Geostorm La jeune fille de l'eau Equalizer 1 & 2 Mon voisin le tueur

13/09 American History X Heureux gagnants Jeux d'enfants

14/09 Johnny Mnemonic Minuit dans le jardin du bien et du mal Happiness Therapy



Les séries de la semaine du au 14 septembre 2025

Passons ensuite au programme séries de la semaine sur HBO Max. Sur ce terrain, on a droit à un comité bien plus restreint, mais pas non plus dénué d'intérêt. Mention spéciale à ce qui se place comme la plus grosse sortie série de la semaine, voire du mois, avec la première saison de TASK, une nouvelle œuvre exclusive à la plateforme. On y suit Tom, un agent du FBI incarné par Mark Ruffalo (Bruce Banner dans le MCU), qui supervise une équipe d'intervention pour éradiquer une succession de cambriolages dans une petite ville de Philadelphie.

Le 11 septembre, HBO Max accueille enfin la première saison de deux nouvelles série : Qui a tué notre fille ?, et Les Baldwin, respectivement un thriller psychologique et une série divertissement de téléréalité centré sur la famille éponyme.

08/09 TASK - Saison 1

11/09 QUI A TUE NOTRE FILLE ? - Saison 1 Les Baldwin - Saison 1



Source : HBO Max