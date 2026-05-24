Après avoir longuement joué la carte de la nostalgie, Disney+ promet son lot de nouveautés pour le mois de juin 2026, qui conclura également l’une des séries phares de la plateforme.

Sur le plan du catalogue, Disney+ ne dispose peut-être pas d’autant de richesse que des plateformes comme Netflix ou Prime Video par exemple, mais une chose est sûre : elle peut néanmoins compter sur la puissance de ses franchises. Et le mois de mai nous l’a encore prouvé avec le retour de Marvel via The Punisher: One Last Kill, ou encore l’arrivée du film Fready Friday 2 : Encore dans la peau de ma mère. Ce qui n’empêche pas, parfois, Disney+ de miser sur de nouveaux programmes, en témoignent les sorties confirmées pour le mois de juin 2026.

Pour juin 2026, Disney+ met l’accent sur les nouveautés

En effet, la liste des nouveautés à venir côté films n’a peut-être pas encore été révélée par la plateforme, qui se refuse pour l’instant à dévoiler le moindre indice sur ce qui nous attend dans ce domaine ; côté séries, en revanche, le mot d’ordre de Disney+ sera cette fois-ci la nouveauté. Car il est vrai que miser sur la nostalgie des abonnés avec le retour de séries emblématiques comme Malcolm et Scrubs, c’est une très bonne chose. Mais savoir laisser suffisamment de place à un peu d’innovation, c’est également indispensable.

Pour les abonnés au service, juin 2026 sera ainsi l’occasion de découvrir trois nouvelles séries, peut-être amenées à devenir de futurs programmes phares si le public répond présent. Cela commencera alors avec Not Suitable for Work, une nouvelle comédie signée Mindy Kaling (The Office), qui mettra en scène cinq jeunes d’une vingtaine d’années obsédés par leur travail. Dans la même veine, la série britannique Alice et Steve viendra elle aussi mettre un peu d’humour sur Disney+, en relatant une longue amitié mise en mal par une histoire d’amour inattendue.

Car lorsque la protagoniste, Alice, découvre que son meilleur ami Steve a entamé une relation avec sa fille adulte, Izzy, cela tend naturellement à donner lieu à de sacrées tensions. Enfin, sur un tout autre registre, Disney+ profitera également du mois de juin pour lancer une nouvelle série animée, Dragon Striker, qui mettra en scène une académie d’élite mêlant à la fois sport et magie. Une académie à laquelle Key, un jeune garçon issu d’une famille d’agriculteurs, prendra finalement part dans l’espoir de devenir le légendaire Dragon Striker.

Toutes les séries confirmées, avec aussi la fin de The Bear

Vous vous en doutez, cela ne représente toutefois qu’une petite partie des futures arrivées de Disney+, qui diffusera également le mois prochain la cinquième saison de The Bear. Et autant dire que celle-ci est très attendue par les abonnés de la plateforme, qui sont désormais impatients de découvrir où cette dernière salve d’épisodes, destinée à conclure la série, conduira les personnages dont ils suivent les aventures depuis quatre ans maintenant. Bref, voilà qui promet d’ores et déjà un mois de juin 2026 intéressant pour Disney +.

2 juin Not Suitable for Work – Saison 1

8 juin Alice et Steve – Saison 1

10 juin Dragon Striker – Saison 1

25 juin The Bear – Saison 5



Source : Disney+