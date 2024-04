Comme chaque semaine, on épluche le calendrier hebdomadaire des services SVOD comme Netflix, Prime Video et Disney+. Le meilleur pour la fin ? Ça dépendra des goûts évidemment, mais la plateforme a tout de même des choses très (très) attendues pour cette nouvelle semaine 17. Et pour le coup, il n'y a pas seulement des épisodes inédits de séries phares du moment. Découvrez tous les nouveaux films, shows télévisés et documentaires des prochains jours avec le grand final d'un programme qui a dépassé toutes les espérances de la firme aux grandes oreilles.

Les films Disney+ du 22 au 28 avril 2024 pour bien manger

Les sorties Disney+ du 22 au 28 avril 2024 s'offrent le film d'une actrice qu'Hollywood s'arrache : Anya Taylor-Joy. Une jeune actrice qui crève l'écran et qui a déjà tourné pour Robert Eggers (The Witch), M. Night Shymalan (Split) ou encore Edgar Wright (Last Night in Solo). Mais surtout, ce sera la vedette du prochain Furiosa : une saga Mad Max, la suite de Fury Road toujours réalisée par George Miller. Après avoir erré dans les rues étranges de Londres avec le thriller fantastique Last Night in Solo, on la retrouve pour le film Le Menu sorti en 2022.

Ca raconte quoi ? L'escapade amoureuse d'un couple qui se rend sur une île afin de déguster un repas 5 étoiles, accessible qu'à des invités de marque et soigneusement sélectionnés. Mais le festin va vite prendre une tournure très étrange et violente. Une satire sociale, qui a d'excellents retours, avec Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes (Harry Potter) et Nicholas Hoult (Superman) disponible le 26 avril 2024 sur Disney+.

26/04 Le Menu - un repas préparé par Voldemort



Les séries Disney+ du 22 au 28 avril 2024

Ces nouveautés Disney+ sont aussi particulières puisqu'elles signent la fin de la série événement Shogun. Un show télévisé exclusif à la plateforme qui a cumulé plus de 9 millions de vues en six jours. Un record qui a fait du programme la « série de fiction la plus regardée au monde » selon Disney. Comment expliquer à un tel engouement ? Les critiques absolument dithyrambiques et le bouche à oreille ont clairement dû aider, tout comme la comparaison avec Game of Thrones. Les retours de la presse, avant même la sortie, ont salué l'écriture, l'interprétation ou encore les visuels de cette série qui nous plonge en plein Japon féodal avec l'excellent Hiroyuki Sanada (Westworld, Le Dernier Samourai...) dans le rôle principal.

Hormis ce grand final de Shogun, les abonnés Disney+ vont pouvoir également reprendre Star Wars Bad Batch saison 3 ainsi que X-Men 97 à l'occasion d'épisodes inédits. Enfin, il y a aura la nouvelle série policière Tracker où un pro de la survie va mettre ses talents à profit pour venir en aide à celles et ceux qui le souhaitent, à commencer par la police elle-même.

23/04 Shogun épisode 10 final - la série événement comparé à Game of Thrones prend fin

24/04 Tracker - suivez les aventures d'un survivaliste qui va aider la police et des civils à résoudre des mystères Star Wars Bad Batch saison 3 épisode 14 - pew, pew, pew X-Men 97 épisode 7 - le retour de Mister Sinistre



Les documentaires du 22 au 28 avril 2024 avec du rock

Ca va rugir fort dans les prochains documentaires Disney+ avec des reportages sur deux bêtes bien différentes. D'un côté le film Disneynature Tigres qui promet une immersion unique dans la vie d'une jeune tigresse en Inde, et de l'autre le docu Thank You, Goodnight : L'Odyssée de Bon Jovi. Les téléspectateurs quitteront un tigre pour un autre avec une rétrospective de la carrière du groupe de rock mythique. Entre images de concert, interviews des principaux membres et de guests prestigieux du monde de la musique comme Bruce Springsteen, Disney+ dressera la montée en puissance de cette formation avec ses hauts et ses bas.