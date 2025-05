Dans quelques heures, le 16 mai 2025, les abonnés Disney+ auront l'opportunité de voir ou revoir le très bon Alien Romulus réalisé par Fede Alvarez. L'un des meilleurs opus de la saga culte qui, malgré ses défauts, a permis de redonner des couleurs à la franchise. Maintenant, la plateforme de SVOD va devoir transformer l'essai avec la première série live-action Alien Earth, qui sera disponible le 13 août 2025. Avant cela, en juin, il y aura la saison 4 de The Bear, mais aussi une création inédite de la maison des super-héros, mais aussi le lancement de l'une des plus grosses séries de 2025 qui se dévoile enfin.

Un trailer pour cette grosse série Disney+ de juin 2025

L'été 2025 devrait être bouillant sur Disney+ avec la saison 4 de The Bear dès le 26 juin 2025. Deux jours plus tôt, l'une des séries Marvel du service de streaming vidéo va faire ses premiers pas : Ironheart. Un personnage que vous avez peut-être déjà aperçu si vous avez vu Black Panther Wakanda Forever. Dans ce show télévisé live-action, on suit une jeune prodige du MIT, Riri Williams, qui est aussi inventrice. Elle est à l'origine d'une armure qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle d'Iron Man, lui permettant de voler et de décupler sa force.

Pour interpréter Riri Williams, alias Ironheart, Disney+ a évidemment fait appel une nouvelle fois à Dominique Thorne qui incarnait déjà cette super-héroine dans Black Panther Wakanda Forever. Et ce n'est pas le seul lien entre ces projets. En plus de se dérouler après les événements du film de Ryan Coogler, elle est produite par ce dernier. Dans la poursuite de ses ambitions de construire des armures de fer, Riri Williams croisera le chemin du mystérieux et charmant Parker Robbins aka The Hood joué par Anthony Ramos (Twisters).

Ironheart, qui sera l'une des plus grosses sorties Disney+ au niveau des séries et qui sera disponible le 24 juin 2025 pour tous les abonnés, s'est enfin dévoilée avec une bande-annonce. On y voit tous les talents de la jeune inventrice à l'oeuvre, avec des séquences de vol. Marvel Studios va t-il réussir à s'offrir de nouvelles critiques élogieuses après Daredevil Born Again et Votre fidèle serviteur Spider-Man ? La réponse dans quelques semaines avec le lancement de 3 épisodes d'un coup.

