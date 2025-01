Bien que Disney+ ait levé le pied sur les investissements en films et séries, la plateforme SVOD est bien obligée de signer des chèques pour rester pertinent sur le marché du streaming vidéo. Parmi toutes les franchises possédés par la société, il faut s'attendre à des séries Marvel avec Your Friendly Neighborhood Spider-Man et Daredevil Born Again, le 29 janvier 2025 et le 5 mars 2025. Si l'on en croit le très sérieux magazine Variety, Disney Plus va aussi ressusciter une oeuvre qui a déjà fait l'objet d'un film avec une nouvelle série.

Un nouveau projet Disney+ fait ses débuts

Disney+ a de belles choses pour ses nouveautés 2025 entre les séries Marvel, Cat's Eyes ou encore Alien Earth. L'agenda des prochaines sorties se dévoilera au fur et à mesure. Mais le magazine Variety a un nouveau scoop qui concerne le service SVOD de Mickey. Selon leurs sources, la plateforme de streaming vidéo a commandé un pilote pour une nouvelle série télévisée Holes, plus connu chez nous sous le nom de La Morsure du Lézard. Un film d'aventure familial, qui a peut-être bercé votre enfance, avec un joli casting composé de Sigourney Weaver, Shia LaBeouf, Jon Voight etc.

La Morsure du Lézard est un long-métrage sorti en 2003, produit par Walt Disney Pictures, qui se base sur le roman Le Passager de Louis Sachar. Un livre qui a été un gros succès grâce à des millions d'exemplaires vendus, et des récompenses notamment une médaille du National Book Award for Young People's Literature. « La série Disney+ potentielle serait basée sur le livre du même nom de Louis Sachar, qui a déjà été adapté en film en 2003 par Walt Disney Pictures » rappelle Variety avant de révéler les grandes lignes de cette hypothétique show télévisé.

Une série Holes (La Morsure du Lézard) dans les cartons

« Dans cette réimagination du livre très populaire de Louis Sachar paru en 1998, une adolescente est envoyée dans un camp de détention où l'impitoyable directeur oblige les campeurs à creuser des trous dans un but mystérieux ». Ce qui correspond aussi de ce fait au synopsis du film disponible actuellement sur Disney+.

D'après les informations de Variety, cette série Disney+ Holes serait supervisée par Alina Mankin (The Mindy Project) serait scénariste et productrice exécutive, et Liz Phang (Yellowjackets) aurait la double casquette de showrunneuse et de productrice exécutive. Drew Goddard (La Cabane dans les bois) ferait aussi partie de l'équipe en qualité de producteur exécutif avec Sarah Esberg (Ozark). « Ils ont fait un travail formidable pour capturer l'esprit unique de Louis Sachar. En dire plus sur ce qu'ils nous réservent ne ferait que gâcher le plaisir » a déclaré Goddard.

Source : Variety.