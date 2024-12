Vous pensiez que Disney+ avait tout donné avec X-Men 97' ? Vous aviez tort. La plateforme SVOD vient de dévoiler la première bande-annonce de sa prochaine série Spider-Man et ça a l’air tout simplement « Amazing ». Ce sont les fans en mal de nostalgie qui vont surtout être aux anges.

Une nouvelle série Spider-Man ultra prometteuse, ça donne envie

Après What if... ? ou encore X-Men 97’, Disney continue d’explorer ses héros Marvel avec un nouvel angle, celui de l’animation. Cette fois c’est la série totalement inédite Your Friendly Neighborhood Spider-Man qui fait parler d’elle avec une première vraie bande-annonce qui met vraiment l’eau à la bouche. La série se veut être un reboot du super héros et l’on découvrira alors, une fois encore, ses origines sous un nouveau jour. Si la série ne fait pas partie du canon du MCU actuelle, elle devrait toutefois faire grandement plaisir aux fans de la première heure tant elle ravive de puissants souvenirs de notre enfance. Ce, grâce à une direction artistique très moderne, certes, mais qui sent bon les comics et les années 90. En tout cas à première vue, cette nouvelle série Spider-Man a l’air impeccable visuellement.

La série est produite par Marvel Animation studio, déjà derrière X-Men 97' ou encore What if… ?. Du côté du casting voix c’est Hudson Thames (Mad Men) qui prêtera sa voix à Spider-Man tandis qu’on retrouvera des stars bien connues du MCU qui interpréteront leur personnage en version animé, notamment Charlie Cox en Daredevil et Vincent D'Onofrio en Caïd. Un beau casting, une belle animation… si la mise en scène et les personnages tiennent la route, Disney aura tout gagné une fois encore.

Pour rappel, les deux premiers épisodes de Your Friendly Neighborhood Spider-Man arriveront dès le 29 janvier 2025 sur Disney+.