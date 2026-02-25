En attendant de voir ce qu'elle nous prépare pour la suite, aujourd'hui marque l'arrivée sur HBO Max d'une série archi culte qui a marqué toute une génération.

Après une incursion sur Disney+ le mois dernier, c'est donc au tour de HBO Max d'accueillir à son tour une série cultissime qui a connu de nombreuses transformations au fil de ses plus de 15 ans d'existence. Même si elle n'est a priori pas prête de mourir de sitôt, la plateforme SVOD permet en tout cas à ses abonnés de (re)plonger dans le passé et (re)découvrir l'origine de ce succès pour le moins viral. Il s'agit en tout cas clairement de l'un des plus gros ajouts de ce mois de février 2026 pour la plateforme, à condition évidemment d'être réceptif à une ambiance postapocalyptique.

Une série légendaire infecte en marchant HBO Max

Alors qu'une nouvelle série serait en préparation pour rassembler des personnages cultes qui ont marqué de nombreux fans et repartir pour encore quelques années, HBO Max accueille donc aujourd'hui un véritable monstre sacré du monde des séries, née à l'origine en 2010 sur AMC, et qui a contre vents et marées réussi à s'élever au rang viral qu'on connaît aujourd'hui : The Walking Dead.

Pour rappel, il s'agit à l'origine d'une adaptation des comics éponymes de Robert Kirkman, mettant en scène Rick Grimes et un groupe de survivants dans un terrifiant cadre d'apocalypse zombie. Il est ainsi possible de (re)voir les saisons 1 à 10 (de qualité certes assez inégale au fil des années) qui jalonnent cette histoire qui a vu naître pléthore de personnages emblématiques à travers les années dès aujourd'hui sur HBO Max.

Il peut d'ailleurs s'agir d'un bon point de départ pour ensuite s'intéresser à la myriade de séries spin-offs qui ont ensuite vu le jour pour étoffer cet univers zombifié, dont Fear The Walking Dead, ou encore plus récemment Daryl Dixon avec le très populaire Daryl et Carol, Dead City qui met de son côté en scène Maggie et Negan, ou encore The Who Lives avec Rick et Michonne en tête d'affiche. Autrement, les saisons 1 à 10 de la série originale désormais disponibles sur HBO Max permettront d'attendre pour le fameux « reboot » a priori en préparation. L'avenir nous le dira.

Source : HBO Max