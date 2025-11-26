Disney+ mise de plus en plus sur le revival de séries dont l'aura est toujours aussi forte, même des années après leur conclusion. Et ce retour-ci en particulier va faire beaucoup d'heureux.

Disney+ ranime une de ses séries les plus appréciées. Après avoir marqué le petit écran pendant toute une décennie, la bande la plus drôle des hôpitaux s'apprête à reprendre du service. 15 ans après une conclusion qui avait laissé les fans dans un grand désarroi, le casting d'origine va faire son grand retour dans un revival qui promet déjà de retrouver l'esprit des premiers épisodes.

Un revival déjà iconique prépare son arrivée chez Disney+

Des séries médicales, il y en a pléthore. Urgences, Grey's Anatomy, Chicago Med et tant d'autres ! Elles pullulent sur le petit écran, plus contagieuses que n'importe quel virus de leur scénario. Cependant, si la plupart joue la carte du drame, certaines se démarquent par le ton de l'humour. Nous avons eu H en France. Mais, outre-Atlantique, c'est Scrubs, production NBC/ABC appartenant au catalogue Disney, qui a fait l'unanimité et qui a su conquérir le monde entier.

15 ans après la conclusion de Scrubs, Disney+ a choisi de ranimer sa série médicale phare. Pour l'occasion, plusieurs acteurs iconiques du casting original reprendront leur rôle. Les fans auront ainsi le plaisir de voir Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison, et Judy Reyes endosser la blouse des docteurs J. D. Dorian, Elliot Reid, Turk et de l'infirmère Carla Espinosa. Une équipe de choc prête à soigner tous les patients qui mettront le pied à l'hôpital du Sacré-Cœur.

Le premier teaser donne déjà le ton pour ce retour prometteur de Scrubs. Maintenant, les 9 premières saisons de la série médicale n'attendent plus que de voir la suite rejoindre le catalogue de Disney+. La date est d'ailleurs fixée au 25 février 2026. Une année qui s'annonce véritablement sous le signe de la nostalgie avec le retour de la sitcom Malcolm, allongeant encore un peu plus la liste croissante des revivals de la plateformes de SVOD.