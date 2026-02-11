Qui pourra concurrencer avec cette nouveauté ? Netflix frappe fort face aux autres concurrents en accueillant dans ses rangs une série absolument culte. Prime Video profitez déjà de ce titre incontournable, mais HBO Max, Apple TV ou encore Disney+ ne peuvent pas en dire autant. Ça promet de replonger les abonnés 20 ans en arrière pour suivre les péripéties de personnages qui ont marqué toute une génération.

Les 9 saisons d'une série culte enfin sur Netflix

Fort est à parier que beaucoup d'entre vous n'ont soit jamais vu la fin de cette série, soit loupé le début. Eh bien, on peut maintenant le dire : grâce à Netflix, vous pouvez enfin regarder Les Frères Scott (One Tree Hill) en intégralité. Après avoir suivi les aventures de Nathan, Lucas, Brooke, Peyton ou encore Haley sur TF6, puis TF1 au début des années 2000, puis la fin sur NT1, il est enfin temps de revivre les années lycées de cette bande de lycéens qui a conquis le public français.

Véritable phénomène générationnel qui débarque sur Netflix, Les Frères Scott était la série qui rassemblait les ados et leurs parents pour suivre devant leur écran de télévision les conflits entre Nathan, Lucas et leur père, le terrible Dan, tout en marchant dans ses pas sur le terrain de basket du lycée. En même temps, ces deux demi-frères tentent de s'apprivoiser tout en devenant rivaux. Ils vivent au rythme des cours et du sport, tombent amoureux de filles qui pourraient autant leur briser le cœur que les combler. L'amitié est aussi l'un des pivots de cette série, si bien que tout un tas de personnages secondaires se montrent tout aussi attachant que les principaux.

Retrouvez dès à présent la série qui a révélé au public des acteurs comme Chad Michael Murray, James Lafferty, Hilarie Burton, Sophia Bush ou encore Bethany Joy Lenz. L'intégral des 9 saisons des Frères Scott, c'est dispo dès maintenant sur Netflix.