Disney+ commence le mois de septembre tout doucement, mais propose déjà un énorme film particulièrement divertissant et d'excellentes séries déjà bien installées, mais aussi et surtout très appréciées.

Nous y sommes, le mois de septembre est lancé, et avec lui, les nouveautés de toutes les plateformes SVOD. Disney+, Netflix, Max ou encore Prime Video font le plein pour satisfaire leurs abonnés. Du côté de chez Mickey, on joue la sécurité avec l’arrivée d’un énorme blockbuster estampillé Marvel et des séries déjà bien installées. Les petites nouveautés totalement inédites ne concernent que les tout-petits (ou pas).

L'énorme film Disney+ de la semaine du 2 au 8 septembre 2024

Cette semaine, il n’y aura qu’un seul et unique film à venir sur Disney+, mais pas n’importe lequel. Il s’agit de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, l’un des meilleurs films du MCU, ni plus ni moins. Visuellement très beau, doté de chorégraphies de combat rafraîchissantes et hyper bien réalisé, Shang-Chi se démarque, comme The Eternals, par sa plastique avant tout. Mais contrairement au long-métrage de Chloé Zhao, Shang-Chi a également de nombreux autres atouts qui le rendent plus que sympathique, notamment son casting (Michelle Yeoh, Awkwafina) et son héros, l’acteur Simu Liu. Il en résulte l’un des meilleurs films Marvel de ces dernières années. Très efficace et divertissant, pile-poil comme il faut.

Toutes les séries de la semaine du 2 au 8 septembre 2024

Côté séries, il y aura un peu plus de choses à se mettre sous la dent cette semaine sur Disney+, notamment deux gros programmes d’ores et déjà très appréciés. Tout d’abord, la série médicale The Resident aura droit à sa saison 6, tandis que la série d’animation pour adultes Les Griffin accueillera sa saison 22. Deux salles, deux ambiances, mais deux programmes déjà bien installés avec une grande base de fans. S’ajoute à cela une télé-réalité sur la « vie secrète des Mormons ».

Pour finir, deux séries pour jeune public arriveront cette semaine : LEGO Pixar : BrickToons et Monstres & Cie : Au travail, qui en est quant à elle à sa seconde saison.