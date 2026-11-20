Après avoir dignement clôturé sa deuxième saison sur Disney+ au mois de janvier, cette série événement fait déjà son retour sur la plateforme pour une troisième saison.

Pendant que l’industrie du jeu vidéo célèbre en ce moment même l’arrivée de GTA 6, qui fait office de plus gros événement culturel de l’année à bien des égards, les plateformes de SVOD, elles, tentent tant bien que mal de rivaliser avec Rockstar Games en agrémentant leur catalogue de nouveaux programmes. Et du côté de Disney+, les amateurs de séries ont assurément de quoi faire avec, d’une part, le retour du revival de Scrubs pour une saison 2, mais aussi le lancement de la saison 3 de Percy Jackson et les Olympiens.

Percy Jackson et les Olympiens lance sa saison 3 sur Disney+

En effet, un peu moins d’un an seulement après avoir mis un terme à sa seconde saison, la série créée par Rick Riordan et Jonathan E. Steinberg est déjà de retour sur les ondes de Disney+ pour une nouvelle salve d’épisodes, cette fois-ci adaptés du troisième tome de la saga littéraire. Les spectateurs pourront ainsi y découvrir la suite des aventures de Percy Jackson, tandis qu’il se lance dans un périlleux périple pour sauver Annabeth Chase des mains de Kronos. Et vous vous en doutez, cela sera loin d’être chose facile pour le protagoniste.

Entre alliances difficiles, défis supplémentaires à relever et nouveaux ennemis qui font leur apparition, la saison 3 de Percy Jackson et les Olympiens promet encore une fois son lot de rebondissements. L’interprète du héros, Walker Scobell, n’a d’ailleurs pas hésité à décrire cette nouvelle saison comme « la plus sombre à ce jour ». Et pour l’occasion, outre les habituelles têtes d’affiches déjà présentes depuis deux saisons, de nouveaux visages viendront alors rejoindre l’aventure sur Disney+. Parmi eux notamment :

Dafne Keen (Logan)

Holt McCallany (Mindhunter)

David Costabile (Breaking Bad)

Jesse L. Martin (Flash)

Levi Chrisopulos (FBI)

Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House)

Saara Chaudry (The Breadwinner)

Hubert Smielecki (Poser)

Combien d’épisodes pour cette saison 3, et quand seront-ils diffusés ?

Un bien joli casting, donc, que l’on retrouvera au cœur des 8 nouveaux épisodes à venir sur Disney+ dans les prochaines semaines. Notez que cette fois encore, la série adoptera un rythme de diffusion hebdomadaire, qui évoluera quelque peu dans le sens où il sera ici question de deux épisodes tous les vendredis. Ce qui donnera plus concrètement :

20 novembre : Épisodes 1 et 2

Épisodes 1 et 2 27 novembre : Épisodes 3 et 4

Épisodes 3 et 4 4 décembre : Épisodes 5 et 6

Épisodes 5 et 6 11 décembre : Épisodes 7 et 8

Cette troisième saison de Percy Jackson et les Olympiens parviendra-t-elle à égaliser les excellents scores enregistrés par ses deux prédécesseuses, qui affichent actuellement 91% et 100% d’avis positifs sur Rotten Tomatoes ? L’avenir nous le dira. En attendant, les deux premiers épisodes de la saison sont maintenant disponibles sur Disney+.

Source : Disney+