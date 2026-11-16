Quel est le programme complet de la semaine sur Disney+ ? Voici l’agenda de l'ensemble des nouveaux films et séries sur la plateforme cette semaine...

Comme chaque semaine, les différentes plateformes de streaming renouvellent leur catalogue. En plus de sortir les guirlandes avec une flopée de films de Noël, Disney+ n’en oublie pas pour autant ses séries intemporelles et incontournables. Justement, cette semaine marquera le retour d’un de ses programmes phares, Percy Jackson et les Olympiens, qui revient avec une troisième saison. Voici dans le détail toutes les nouveautés attendues cette semaine sur Disney+.

Les films de la semaine du 16 au 22 novembre 2026

Les cinéphiles n’auront donc qu’une seule nouveauté et française, s’il vous plaît. Dans Le Rêve Américain, porté par Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi, on suit Jérémy, ancien vendeur dans un vidéoclub à Amiens et Bouna, ex-agent d’entretien à l’aéroport d’Orly. Partis de rien, ils n’avaient pourtant qu’une seule ambition : faire carrière dans le monde impitoyable de la NBA. A force de persévérance et de culot, les deux amis vont progressivement gravir les échelons jusqu’à devenir des agents incontournables du basket américain. Une comédie Disney+ retraçant le récit initiatique de deux outsiders partis à la conquête de l’Amérique. A découvrir le 20 novembre 2026 sur la plateforme.

20/11

Le Rêve américain

Les séries Disney+ de la semaine du 16 au 22 novembre 2026

La semaine s'annonce bien plus animée pour les amateurs de séries. La série événement Percy Jackson et les Olympiens sera donc de retour cette semaine sur Disney+ avec sa saison 3. Dans ces 8 nouveaux épisodes, Percy se lance dans un voyage périlleux pour sauver Annabeth, capturée par les forces de Cronos. Il devra alors former des alliances inattendues pour affronter une nouvelle prophétie. Les deux premiers épisodes seront diffusés ce 20 novembre 2026 sur Disney+, puis un épisode par semaine. Dans un autre registre, les abonnés pourront également découvrir la suite du reboot de Scrubs, la comédie culte qui réunit son casting iconique le temps le temps de 10 épisodes. Voici le calendrier des séries Disney+ de la semaine :

18/11

Vienna Game - Saison 1

Saison 1 Scrubs - Saison 2, épisode 1

20/11

Percy Jackson et les Olympiens - Saison 3

22/11

Captain Tsubasa - Saison 1

Source : Disney+