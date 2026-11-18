En attendant le retour d'une de ses séries exclusives phares, la plateforme Disney+ accueille une autre série éminemment culte à son programme dès maintenant.

Disney+ a cette semaine un programme séries bien chargé, avec notamment la saison 3 de la très populaire série Percy Jackson et les Olympiens. D'ici là, c'est aujourd'hui la saison 2 du Reboot de Scrubs qui s'invite sur la plateforme SVOD aux grandes oreilles.

La saison 2 du Reboot de Scrubs disponible dès maintenant sur Disney+

La saison 2 du Reboot Scrubs est donc disponible sur Disney+ dès aujourd'hui en France. Les abonnés français ont dû faire preuve de patience, puisque la saison a démarré sur ABC dès le 30 septembre 2026 aux États-Unis, avec deux épisodes le premier soir.

La saison 2 compte 10 épisodes de 30 minutes chacun, soit un de plus que la première fournée du Reboot sur Disney+. Outre-Atlantique, ABC a fait une pause de deux semaines en novembre pour laisser la place aux CMA Awards et à Thanksgiving.

Qui revient dans la saison 2 du Reboot sur ABC et Disney+ ?

Le trio star est évidemment de retour pour la saison 2 du reboot de Scrubs sur Disney+ : Zach Braff (J.D. Dorian), Donald Faison (Christopher Turk) et Sarah Chalke (Elliot Reid). Le casting se complète par John C. McGinley en Dr Perry Cox et de Judy Reyes en Carla Espinosa. Bonus nostalgie : Christa Miller (Jordan) et Scott Foley (Sean, l'ex d'Elliot) font aussi une apparition.

La nouvelle génération d'internes introduite en saison 1 sur Disney+ reste en poste, avec notamment Layla Mohammadi, Jacob Dudman, David Gridley et Amanda Morrow. Vanessa Bayer, Michael James Scott et Rachel Bilson complètent la distribution.

Derrière la caméra, rien ne change : Bill Lawrence, créateur de la série et papa de Ted Lasso et Shrinking, est toujours producteur. Le show est produit par 20th Television, filiale de Disney Television Studios.

Petit retour sur une série comique culte sur le thème de la médecine

Créée par Bill Lawrence, Scrubs débarquait pour rappel sur NBC le 2 octobre 2001 jusqu'en 2008 avant de passer sur ABC de 2009 à 2010, pour faire son grand retour en 2025 sur ABC et par extension Disney+. On y suit depuis toutes ces années John « J.D. » Dorian, interne idéaliste et narrateur rêveur, de ses premiers pas à l'hôpital jusqu'à son poste de médecin confirmé. Le cocktail détonne à l'époque : une sitcom sans rires enregistrés, des gags absurdes tirés de l'imagination de J.D., et de vrais moments d'émotion qui n'hésitent pourtant pas à aborder la mort et la maladie.

Source : Disney+