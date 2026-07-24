Disney est aussi présent à la Comic Con de San Diego. Lors de son panel, la firme de Birbank a dévoilé le premier teaser trailer pour l'une de ses séries les plus attendues de l'année.

Il y en a du monde à cette Comic Con de San Diego. Alors que Prime Video a montré des images d'une série de science-fiction très attendue, Disney+ diffusait hier la première bande-annonce pour la saison 3 de Percy Jackson et les Olympiens. Comptant parmi ses séries à succès, cette suite promet de marquer l'année 2026. On sait même quand elle sortira à présent.

Disney+ dévoile les premières images de sa série mythique

Tel Atlas, le jeune Percy va porter le poids du monde sur ses épaules dans la saison 3 de Percy Jackson et les Olympiens. En tout cas, c'est ce que révèle le premier teaser trailer fraîchement dévoilé lors de la Comic Con de San Diego. On y découvre notre héros croulant sous la malédiction des Titans.

Et pour cause, cette saison 3 de Percy Jackson va adapter le roman Le Sort du Titan (The Titan's Curse), 3ᵉ tome de la saga littéraire de Rick Riodan. Les fans vont d'ailleurs se réjouir de ce qui les attend. L'acteur principal, Walker Scobell, était présent lors du panel de Disney+. Or, il a déclaré que cette suite sera « l'adaptation la plus fidèle aux romans » de la série à ce jour.

Casting iconique et nouveaux personnages dans la saison 3 de Percy Jackson

Tant qu'on parle de casting, on notera que la série Percy Jackson de Disney+ va rassembler le casting original pour sa saison 3. Avec plus de 135 millions de vues au compteur pour les deux premières saisons, le public sera donc ravi de retrouver :

Walker Scobell : Percy Jackson

Aryan Simhadri : Grover

Leah Sava Jeffries : Annabeth

Dafne Keen : Artémis

Holt McCallany : Atlas

Mais ce n'est pas tout. La distribution de cette saison 3 va aussi s'étendre. Puisque la série Disney+ Percy Jackson s'attaque à un nouveau volet de la saga, de nouveaux personnages vont faire leur apparition. Nous avons déjà quelques noms pour interpréter certaines des figures phares de l'Olympe :

Levi Chrisopulos : Nico di Angelo

Olive Abercrombie : Bianca di Angelo

Saara Chaudry : Zoë Nightshade

Hubert Smielecki : Apollon

Kate McKinnon : Aphrodite

Ming-Na Wen : Héra

Outre le teaser, le service de streaming dévoile enfin la date de sortie de cette suite mythique. C'est maintenant acté, on pourra compter sur les jeunes Olympiens à l'hiver prochain. La saison 3 de Percy Jackson sortira le 20 novembre 2026 sur Disney+.