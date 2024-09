Le mois de septembre continue son petit bonhomme de chemin et Disney+ ajoute tout un tas de nouveautés à son catalogue. Comme Netflix ou encore Prime Video et Max, la plateforme ne lâche rien et nous propose des films et séries chaque semaine… ou presque. Mais ne faisons pas les mauvaises langues, il y a bien de quoi faire cette semaine sur Disney+ avec l’ajout de trois long-métrages, dont un hilarant et culte, et quelques séries.

Tous les films Disney+ de la semaine du 9 au 15 septembre 2024

Les films d’abord, avec la cultissime comédie La Cité de la Peur avec Alain Chabat et sa bande des Nuls. C’est un vieux film désormais, mais ça reste efficace. Et oui, c’est aussi vraiment culte, c’est le genre de film dont certaines répliques restent en tête. Je suis même presque sûr que vous en connaissez certaines sans même savoir qu’elles viennent du film.

Comédie francophone toujours avec Une Famille à Louer. À l’affiche, on retrouve Benoît Poelvoorde et Virginie Efira qui jouent ici un vrai faux couple. L’histoire tourne autour d’un homme seul et timide, mais très riche, qui loue les services d’une famille, une femme et ses deux enfants, menacée d’expulsion. Un film frais et drôle.

Enfin, on reste dans la comédie avec Elle l’adore, un film comique bien de chez nous encore une fois, avec Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte. Quand une femme mythomane finit par rencontrer son idole, elle se retrouve embarquée dans une histoire surréaliste qu’elle n’aurait jamais pu inventer, peut-on lire dans le synopsis.

Toutes les nouvelles séries de la semaine du 9 au 15 septembre 2024

Côté série, Disney+ proposera pas mal d’animation pour les petits et grands enfants avec Hit-Monkey, qui entamera sa saison 2 après avoir rencontré un joli petit succès avec la première, ou encore LEGO Star Wars : Reconstruire la Galaxie.

Deux documentaires épisodiques seront aussi au programme. Le premier nous embarquera au Groenland avec Alex Honnold, un grimpeur professionnel. Le second, In Vogue : The 90s, se concentrera sur la mode des années 90 et ses icônes comme Claudia Schiffer.

Enfin, cette seconde semaine de septembre marquera le démarrage de How to Die Alone, une série humoristique qui suit la vie d’une jeune femme afro-américaine et ronde qui cherche un sens à sa vie et le trouvera, par la force des choses, en frôlant la mort de très (trop) près.