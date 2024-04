Après l'augmentation des prix et l'arrivée des pubs, comme sur Netflix et Prime Video, que mijote Disney+? Le service SVOD pourrait encore copier la télé traditionnelle.

Le paysage du streaming vidéo est bien éloigné de ce qu'il était au départ. À la base, Netflix ou Prime Video étaient censés être des plateformes bien différentes des chaînes linéaires. L'objectif était ainsi d'offrir des contenus différents, souvent exclusifs et surtout sans la moindre publicité à l'horizon. Si chaque service dispose toujours de films, séries, émissions ou documentaires variés, ils ont néanmoins tous cédés à l'appât du gain via les spots publicitaires. Disney+ fait subir le même traitement à ses clients et serait en train de travailler sur une autre solution pour améliorer sa rentabilité. Vers un retour un modèle plus classique de diffusion ?

Quand Disney+ s'inspire toujours plus de la TV linéaire

La plateforme de SVOD détenue par la firme aux grandes oreilles a franchi plusieurs caps ces derniers mois. Les films et séries en 4K / HDR qui étaient autrefois disponibles dans l'abonnement Standard sont indisponibles. Si vous ne voulez pas vous contenter du 1080p, il faut obligatoirement passer sur la formule Premium à 11,99€. On est loin des 19,99€ de Netflix, mais l'augmentation de prix est tout de même là. À partir de la rentrée prochaine, il est fort possible que Disney+ confirme aussi la fin du partage de compte gratuit. Le déploiement de cette restriction commencera aux États-Unis en juin, avant de s'étendre au reste du monde à compter du mois de septembre.

Mais Disney+ fonde aussi beaucoup d'espoir sur un autre moyen pour gagner de l'argent : les pubs. Ainsi, après le lancement de son abonnement avec publicités, le service pourrait intercaler des chaînes de télévision « gratuites » dans son interface. L'idée ne serait pas d'amener les canaux de la TNT comme TF1, M6 et consorts, mais de créer des stations pour diffuser des programmes en continu. L'entreprise y songe en tout cas sérieusement si l'on en croit The Information. D'après le site, le projet de Disney+ donnerait lieu à des chaînes spéciales pour regarder 24/24 et 7/7 des films et séries de licences phares comme Star Wars et Marvel. Ce serait en tout cas un début, car un canal réservé à Pixar pourrait aussi voir le jour.

Crédits : Disney Plus.

Vers des chaînes Marvel, Star Wars et Pixar ?

Entre les sections « Notre sélection pour vous », « Marvel à la une » et autres, les abonnés Disney+ pourraient donc sélectionner des chaînes gratuites pour regarder en continu des programmes Marvel, Star Wars et Pixar dans un premier temps. Mais à l'image de la télévision linéaire, la plateforme voudrait glisser des coupures publicitaires. L'article ne détaille pas les modalités, mais c'est de cette manière que Disney+ dégagerait des revenus supplémentaires. Ce qui pourrait grandement changer les choses pour l'entreprise.

Comme précisé par The Information, cette nouvelle fonctionnalité Disney+ aurait pour but principal de retenir autant que possible les abonnés sur le service. Un fan Marvel ou Star Wars pourrait ainsi lancer la chaîne, visionner un film ou une série, et vaquer à une autre occupation par exemple... tout en laissant la chaîne tourner en fond. Là où, d'habitude, l'utilisateur coupe ou met sur pause son programme lorsqu'il est appelé ailleurs. Certains abonnés pourraient se laisser tenter, mais il ne faut pas oublier que la majorité recherche une expérience à l'opposé de la TV. Ce que la plupart des personnes souhaitent, c'est regarder ce qu'elles veulent, quand elles le veulent et sans interruption. Du côté de l'abonné donc, ce n'est pas sûr que cela prenne et change tout. Mais si la firme aux grandes oreilles y réfléchit, c'est que les profits potentiels doivent être bien supérieurs aux coûts engendrés.