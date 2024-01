La firme aux grandes oreilles entame à son tour une année de plus avec les nouveautés Disney+ de janvier 2024. Mais avant cela, quelles ont été les dernières sorties à ne pas rater sur le service ? Pour la dernière semaine de décembre 2023, la plateforme a offert les six épisodes restants de What... If ? saison 2. Le show animé qui explore d'une autre façon le MCU et son multivers. La série live-action Percy Jackson et les olympiens a aussi poursuivi son chemin avec l'ajout du troisième épisode, à l'image d'Undead Unluck. Un anime davantage destiné à un public averti.

Les films Disney+ du 1er au 7 janvier 2024 (S1)

Les nouvelles sorties films sur Disney+ du 1er au 7 janvier 2024 vont briller... par leur absence ! Alors que six opus de Spider-Man, Thor Love and Thunder ou les Paddington avaient été ajoutés le mois dernier, c'est le calme plat pour cette semaine. Aucun long-métrage n'est là pour grossir le catalogue malheureusement. Par contre, si vous ne savez pas quoi regarder, vous pouvez vous tourner vers la section « À la Une » qui regroupe certaines des gros films importants pour petits et grands. Ainsi, si vous n'avez pas eu le temps pendant les fêtes, vous pouvez toujours jeter un oeil à Piège de Cristal, Maman J'ai Raté l'avion ou L'Étrange Noël de Monsieur Jack qui étaient dans notre sélection des meilleurs films à re(voir) pour cette époque de l'année. Certes, c'est un peu dépassé, mais il n'est jamais trop tard pour regarder ces indispensables.

Dans ce classement Disney+, on trouve également des longs-métrages comme Le Dernier Duel de Ridley Scott, Titanic et Avatar de James Cameron, Star Wars L'Empire Contre-Attaque, mais aussi de l'animation. Buzz l'Éclair et Encanto : La Fantastique Famille Madrigal étaient parmi les ajouts les plus récents. Et au cas où vous ne l'avez toujours pas, Les Simpson le film est encore accessible.

Les séries Disney+ du 1er au 7 janvier 2024 (S1)

À l'inverse, les séries Disney+ arrivent du 1er au 7 janvier relativement en nombre. Comme les derniers jours, vous retrouverez votre épisode hebdomadaire de Percy Jackson et les olympiens, le programme événement lancé il y a quelques semaines. Dans l'épisode 3, actuellement disponible, le demi-dieu est parti en quête de la foudre originelle de Zeus pour endiguer une guerre entre les dieux. Undead Unluck, l'adaptation du manga homonyme, fait également son retour avec un épisode 4 sous haute tension puisqu'un combat devrait éclater entre Gina, Andy et Fûko. Mais il y a aussi de vraies nouveautés encore indisponibles sur la plateforme.

FBI Promotion 2009 débarque sur Disney+ ce mercredi 3 janvier 2024. La série suit le destin de plusieurs agents du FBI à travers trois lignes temporelles sur 30 ans, qui se retrouveront après le décès d'un de leur collègue. Un show télévisé qui aborde les questions de la justice, de l'humanité et des choix entrepris qui influent sur nos vies. Dans la foulée, le service sortira la série animée Ishura.

« Le Roi Démon, qui inspirait la crainte au monde entier, a été vaincu. Cependant, le nom et l’existence même du héros qui a accompli cet exploit restent un mystère. Maintenant que l’âge de la peur est révolu, une multitude de demidieux, tous plus puissants les uns que les autres, ont hérité du monde. Afin de déterminer lequel d’entre eux mérite d’obtenir le titre de « véritable héros », une grande bataille s’engage ». Une exclusivité Disney+.

Les séries de la semaine 1

FBI Promotion 2009 (3 janvier)

Percy Jackson et les olympiens - épisode 4 (3 janvier)

Undead Unluck - épisode 4 (3 janvier)

Ishura (3 janvier)

Les nouveautés documentaires et émissions (S1)

En termes de nouveaux docs et émissions, Disney+ se reposera cette semaine sur Betrayal : Le mari parfait. Une série-documentaire sur une femme, Jen Herron, qui pensait avoir trouver l'époux idéal. Mais c'était jusqu'à l'arrestation de ce dernier pour agression sexuelle sur l'une de ses étudiantes. Une double vie sordide expliquée par le biais de témoignages réels, et de séquences fictives qui reconstituent les faits.

Ce mercredi 3 janvier, vous pourrez également continuer à suivre le reportage BTS Monuments: Beyond the Star. Dans les deux derniers épisodes, on a vu le groupe se serrer les coudes alors qu'ils essayaient d'être des artistes à part entière sur scène, et de surmonter la pandémie de COVID-19 avec l'arrêt de leurs concerts.

Les documentaires et émissions de la semaine 1

Betrayal : Le mari parfait (3 janvier)

BTS Monuments: Beyond The Star - épisode 5 (3 janvier)